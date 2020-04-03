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Sosyal yardımlar evlere teslim edilmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önünde oluşan kuyruklar nedeniyle PTT'lerin kapanmasının ardından sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülmeye başladığını duyurdu.

Sosyal yardımlar evlere teslim edilmeye başlandı

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında PTT'lerde yapılan sosyal yardımlar nedeniyle PTT'ler önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Koronavirüs nedeniyle uygulanması önerilen sosyal mesafe kuralının vatandaşlar tarafından uygulanmaması üzerine İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını ve PTT şubelerinin bir süreliğine kapatıldığını bildirmişti.

İSTANBUL VALİSİ DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ödemelerin evlerde yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." dedi. Öte yandan Yerlikaya, yardımın bir vatandaşa ulaştırıldığını gösteren bir videoyu da paylaşımına ekledi.

Kaynak: DHA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal yardımlar

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