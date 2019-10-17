Sosyal yardımlarda "artı" dönemi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda "artı" dönemini başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Başvurusu yapılan vatandaşlarımızın sosyal durum incelemelerine uygun olarak ihtiyaç tespitleri ve yardımları yapılacak, ayrıca birbirleriyle ilişkili farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren sorunlarla ilgili ortak bir müdahale alanı oluşturacağız." dedi.

Selçuk, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde (ÇASGEM) düzenlenen "Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı"na katıldı.

Yoksulluğun küresel açıdan önemli bir sorun olduğunu ve en fazla çocukların etkilendiğini ifade eden Selçuk, yoksulluğu meydana getiren sebepleri iyi değerlendirmek ve buna dair bir vizyon geliştirmek durumunda bulunduklarına işaret etti.

Bunun aynı zamanda geleneğin ve kültürün de getirdiği bir sonuç olduğuna değinen Selçuk, "Peygamber Efendimiz 'Komşusu tokken aç yatan bizden değildir' buyuruyor. Biz de bu kültürden ve gelenekten gelen insanlar olarak aç, muhtaç ve mazlum nerede birisi varsa onlara el uzatmaya devlet olarak, millet olarak ve toplum olarak onların yanında durmaya mecburuz." diye konuştu.