"Sosyal yetimliğin en büyük sebebi parçalanmış aileler"

İSTANBUL (AA) - Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, sosyal yetimliğin en önemli sebebinin parçalanmış aileler olduğunu, sosyal ve ekonomik hadiseler, aile içi yaşanan olumsuzluklar ve sorumluluk almayan ebeveynlerin parçalanmış ailelerin sayısını hızla artırdığını belirtti. Gülsatar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla vakıf adına yaptığı yazılı açıklamada, özellikle parçalanmış ailelere ve onların meydana getirdiği dramlardan etkilenen çocuklara değindi. "Sosyal yetimliğin" sebeplerinden de bahseden Gülsatar, şöyle devam etti: "Sosyal yetimliğin en önemli sebebi parçalanmış ailelerdir. Sosyal ve ekonomik hadiseler, aile içi yaşanan olumsuzluklar, sorumluluk almayan ebeveynler parçalanmış ailelerin sayısını hızla artırıyor. Bütün bu olumsuz olaylardan geriye savunmasız, yapayalnız 'sosyal yetim' olarak adlandırılan, anne ve babası hayatta olmasına rağmen, anne-baba ilgi ve şefkatinden mahrum yetişen çocuklar kalıyor. Ansızın mağdur kalan bu çocuklar sırtlarında taşıyamayacakları bir yükle hayata tutunmaya çalışıyor. Konunun taşıdığı hassasiyet ve her geçen gün artan sosyal yetim sayısı, bu alandaki önleyici çalışmalara olan ihtiyacı da hızla artırıyor."

Gülsatar, yetimlere ve ailelerine yönelik yardım faaliyetlerinin ramazanda da devam ettiğini vurguladı. Sosyal servisleri ile yetim ailelerini yerinde inceleyerek çözümler ürettiklerini aktaran Gülsatar, şu bilgileri verdi: "Esenlik Durakları adını verdiğimiz psiko-sosyal destek merkezlerimizde yetim çocuklarımıza ve annelerine yönelik terapiler, atölyeler, eğitimler ve destek hizmetleri sunuyoruz. Esenlik Akademisi'yle bilgi üretme, nitelikli uzman yetiştirme ve gönüllü geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Reyhanlı Eğitim Köyü'nde Suriyeli mülteci yetim çocuklara yönelik eğitim, gelişim, barınma ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. İstanbul'da mülteci çocuklara ve ailelerine psiko-sosyal destek hizmetleri sunan 'Zeytin Dalı' projesini sürdürüyoruz. Kilis anaokulumuzda savaş mağduru çocukları hayata hazırlamaya gayret ediyoruz. İyilik Sepeti markasıyla, atölyelerimizde yetim aileleri tarafından üretilen ürünlerden elde edilen gelirle hem yetim ailelerinin yaşamı idame etmelerine katkı sağlıyor hem de gelişimlerine destek oluyoruz. Farkındalık projeleri, sergiler, çalıştaylar, araştırmalar, yayınlar, organizasyonlar, kermesler ve yardım kampanyaları ile görevimizi yapmaya ve iyiliği yaymaya devam ediyoruz. Özellikle ramazanda vakıf olarak hayırseverlerin zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını yetimlere ulaştırıyoruz."

- "Dünyada yaklaşık 140 milyon yetim çocuk bulunmaktadır" Gülsatar, açıklamasında, "Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar Raporu ve Birleşmiş Milletler ve Global Child Advocates"in dünyadaki yetim karnesi verilerine ilişkin de şu bilgileri aktardı: "7,6 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık 2,2 milyarını çocuklar oluşturmaktadır. Dünyada her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı ve bunun yarısının da kız çocuğu olduğu tahmin edilmektedir. 90 milyon çocuğun sokakta yaşadığı günümüz dünyasında, milyar dolarlık ticaret olarak da kabul edilen çocuk ticaretinin en önemli kaynağının bazı Balkan, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri olduğu belirtilmektedir. Dünya üzerinde 61 milyon Asya'da, 52 milyon Afrika'da, 10 milyon Latin Amerika ve Karayip'te, 7,3 milyon Doğu Avrupa ve Orta Asya'da olmak üzere yaklaşık 140 milyon yetim çocuk bulunmaktadır. Hem annesini hem babasını kaybetmiş çocuk sayısının ise 15,1 milyon olduğu belirtilmektedir. Dünya üzerinde yetimhanelerde yaşayan çocukların yüzde 80-90'ı sosyal yetim olarak nitelendirilmektedir.