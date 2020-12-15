Sosyalist yazarlar Muzaffer Oruçoğlu ile Emrah Cilasun arasında öpücük polemiği

Hasan Ali Toptaş'la ilgili taciz iddiaları gündemdeki yerini korurken, Toptaş'a sahip çıkan sosyalist yazar, şair, besteci ve ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun kullandığı ifadeler olay yarattı.

68 kuşağının önde gelen isimlerinden olan Oruçoğlu'nun kendisini eleştiren kadınlara karşı kullandığı ifadeler solda tartışma konusu oldu.

ORUÇOĞLU: BAŞKA YERLERİNDEN ÖPERİM

Oruçoğlu'nun kullanmış olduğu "Bana kadın düşmanıdır diyen, kadını dudağından ya da başka yerinden öperim" ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına geldi.

Oruçoğlu'na en sert tepkiyi ise eski yoldaşı, sosyalist yazar Emrah Cilasun'dan geldi.

CİLASUN'DAN SERT TEPKİ: ERKEKLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN KOMÜN İSTİYORDUN

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cilasun, "Artık yeter! 70'lerin ortasında devrime duyduğun şüphe, 80'lerin başında testinin dibini sana iyice kırdırttı. Bütün bir hareketi "özgür aşk" ve "köylü erotizmiyle" dejenere ettin. Zaten erkekliğini sürdürmek için Proletarya Diktatörlüğünü reddedip, Komün istiyordun. Şimdi nihayet kadınların ifşa hareketi, kadın düşmanı düşüncelerini faş etti. Artık geçmişin yüzü suyu hürmetine dostluk da buraya kadarmış." diye yazdı.