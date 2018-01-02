Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’a baba yasağı

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah Alkoçlar Instagram hesabını kapadı. Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyetik güzelin bu kararı babasının isteği üzerine verdiği söyleniyor. Ender Alkoçlar, kızını magazin manşetlerinde görmekten rahatsız olunca Aslışah'a son derece aktif bir şekilde kullandığı instagram hesabını kapattırdığı yapılan yorumlar arasında.

BABASI DAHA ÖNCE DE LONDRA'YA YERLEŞMESİNİ İSTEDİ

Objektifler önünde çok fazla yer almaması ve kariyerine odaklanması için geçtiğimiz sonbaharda Londra'ya yerleşmeye karar veren Aslışah Alkoçlar'ın yine bu kararı da babasının ricası üzerine kabul ettiği biliniyor. En son yeni yılda görüntülenen Alkoçlar, yılbaşını ailesiyle birlikte Uludağ'da geçirdi. Yeni yılı annesi Gülşah Hanım ve babası Ender Bey'le karşılayan Aslışah, bol bol kayak yaptı. 2018'e dakikalar kala, aile hep birlikte Uludağ'da yere nar atarak, senenin kendilerine bolluk bereket getirmesi üzerine dileklerde bulundu.

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