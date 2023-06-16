Sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın son hali şaşırttı! Zayıflığı dikkat çekti

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Celal-Şebnem Çapa çiftinin kızları Ceylan Çapa, geçen gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çekn ünlü isim açıklamasıyla da herkesi şaşırtı.

SnobMagazin'in haberine göre; zayıfladığı görülen Çapa, "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde böyle zayıfım. Doğal halim bu" dedi.

Sosyetik güzel, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum. Sosyal medyayla ilgili paylaşımlar yapıyorum" yanıtını verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

