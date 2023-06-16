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Sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın son hali şaşırttı! Zayıflığı dikkat çekti

16.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle sık sık magazin sayfalarına konu olan Ceylan Çapa'nın son hali herkesi şaşırttı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Çapa "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Doğal halim bu" dedi.

Sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın son hali şaşırttı! Zayıflığı dikkat çekti

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Celal-Şebnem Çapa çiftinin kızları Ceylan Çapa, geçen gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Verdiği kilolarla dikkat çekn ünlü isim açıklamasıyla da herkesi şaşırtı.

SnobMagazin'in haberine göre; zayıfladığı görülen Çapa, "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde böyle zayıfım. Doğal halim bu" dedi.

Ceylan Çapa 2

Sosyetik güzel, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum. Sosyal medyayla ilgili paylaşımlar yapıyorum" yanıtını verdi.

Ceylan Çapa 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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