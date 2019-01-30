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Sosyetik hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir eve giren şık giyimli 3 kadın hırsız yarım saat içinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabancayı çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep’te bir eve giren şık giyimli 3 kadın hırsız yarım saat içinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabancayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Şüphe çekmemek için şık giyinen kadınlar, sitede bulunan 5. kattaki Çekirdek ailesine ait daireye kapıyı levye ile zorlayıp girdi. Kadınlar evde bulunan 1 ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.
Ev sahibi Erkan Çekirdek yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, “Evde olmadığımız bir zamanda güzel giyimli 3 kadın siteye geliyor. Sıradan bir dairenin zilini çalarak binaya giren hırsızlar levye ile kapımızı zorlayarak içeri girmişler yarım saat içinde yatak odamızda bulunan babama ait bir ruhsatlı tabanca ile ziynet eşyamızı çalarak kaçıyorlar. Kapının önünde de bir erkek onları bekliyordu yani gözlemciydi. Bir an önce bu hainlerin yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.

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