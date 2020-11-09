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Sosyetik isim Ali Cem Resne'nin komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

09.11.2020 09:15 | Son Güncelleme:
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Sosyetik iş insanı Ali Cem Resne, Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında 200 kişilik bir parti daha verdi. Resne'nin komşusu olan hanımefendi, "Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Ben çocuklarım ve bütün mahalle uyku uyuyamıyoruz. Rahatsız oluyoruz ama polis bunlara 'Dur' demiyor. Yeter artık. Partileri batsın!" diyerek isyan etti. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda sosyetik iş insanı Ali Cem Resne'nin Rumeli Hisarı'nda bulunan 4 katlı villasında parti düzenlenmişti.

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Resne, tüm dünyada yaşanan pandemi sonrası eğlence hayatının erken saatte bitmesinin ardından önceki gece yine aynı villada 200 kişilik bir parti daha verdi.

Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti

Geçtiğimiz hafta yüksek sesten polise şikayette bulunan komşular, bu kez sokaklara kadar inerek, feryat etti.
Mahalle sakinlerinden bir hanımefendi, aşağı inerek partiden çıkanlara isyan etti.
Resne'nin komşusu olan hanımefendi, "Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Ben çocuklarım ve bütün mahalle uyku uyuyamıyoruz. Rahatsız oluyoruz ama polis bunlara 'Dur' demiyor. Yeter artık. Partileri batsın!" açıklamasını yaptı.
Bazı mahalle sakinlerinin camlardan isyan ettiği partide, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
Sabaha kadar süren partiden çıkanlar, yine yüzlerini gizleyerek, kaçmaya çalıştı.
Birçok yabancı uyruklu vatandaş, partiye geç saatlerde geldi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide Caner Karaloğlu ile Yasemin Taciroğlu, baş başa eğlendi.
Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın adı da Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında düzenlediği Cadılar Bayramı partisinin polis baskınıyla son bulduğu haberleriyle gündeme gelmişti.
Pandemi döneminde böyle bir partinin düzenlenmesi herkes tarafından hayretle karşılanmıştı.
Konuyla ilgili HT KULÜP'ten Hakan Yağcı'ya özel açıklamalarda bulunan Feryal Gülman, partinin oğluyla alakası olmadığını söylemişti.

Gülman, şu açıklamalarda bulunmuştu:

Gülman, şu açıklamalarda bulunmuştu:
Oğlum, böyle bir olayla gündeme geldi. Konunun oğlumla bir ilgisi yok. Basın konuyu oğlumla ilgiliymiş gibi yansıttı. Partiyi düzenleyen Aslan Kemal değildi ama basına yansıdığı gibi değil. Sadece bu kadar söylemek istiyorum. Gündemimizde deprem varken de olayın buralara gelmesine çok üzüldüm.
Partide yaklaşık 270 kişinin olduğu öğrenilmişti. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizlemişti. Yalıdan çıkanlara filyasyon ekibi kapıda 930 lira para cezası kesmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
bunlara ceza olarak pandemi hastanelerinde 1 ay çalışma cezası vereceksin. akşama kadar paspas çekip kapı pencere silecekler ki olayın ciddiyetini görsünler. yapmam diyene de 5 yıl hapis tercihi sunacaksın.
mahalle sakinleri sıkı durun çünkü size yobaz diyecekler, varoş diyecekler, fakir ezik diyecekler. bizi kıskanıyorlar diyecekler. çünkü onlar her şeyin en iyisini yapar ve bilirler
Kıro muroyum ama para bende.

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