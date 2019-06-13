Sosyolog Öz: Toplumsal şiddetin sebebi gelenekselleşmekten uzaklaşmak

İSTANBUL, (DHA)- Toplumsal yaşam düzeninin örf, adet, gelenek ve ahlak kurallarıyla sağlandığını söyleyen sosyolog İsmail Öz, toplumsal şiddetin nedenini de gelenekselleşmekten uzaklaşmak olarak açıkladı.

Son dönemlerde artış gösteren toplumsal şiddet olaylarının nedenleri ve sonuçları hakkında sosyolog, tarihçi-yazar İsmail Öz açıklamalarda bulundu. Geleneklerinden ve tarihsel seyrinden uzaklaşan toplumsal bir yapıya doğru evrildiğimize dikkat çeken Öz, bu durumun çeşitli toplumsal sorunlara yol açtığını ve toplumsal şiddetin daha çok aile içerisinde ve akraba düzeyinde yaşanıyor olmasının en temel sebebinin yön yitimi olduğunu vurguladı.

KANAAT ÖNDERLERİNİN YOK OLUŞU TARTIŞMALARI ARTIRDI

Seküler kapitalist sistemin, bir toplumu kendi alanına katabilmek için yaptığı en temel şeyin onu geçmişinden ve geleceğinden koparmak olduğuna vurgu yapan Öz, geleneğinden kopan bireylerin önlerinde sonsuz ihtimaller olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sosyal medyada da çok ciddi problemler yaşadığını ifade eden Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: