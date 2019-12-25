Sosyolog, yazar Hüsamettin Arslan FSMVÜ'de anıldı

Konuşmanın ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Bengül Güngörmez, Prof. Dr. Hüsamettin Arslan ile ilk tanışma anını anlatarak, Arslan'ın, konuşması, duruşu ve idealleriyle her zaman farklı bir insan olarak öğrencilerine ve arkadaşlarına yön verdiğini söyledi. Güngörmez, Arslan'ın geleceğe dönük projelerini anlatarak, destek istedi.

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın hayatı ve konferanslarının yer aldığı video sunumunun ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat, Arslan'nın sosyoloji ve felsefe başta olmak üzere Türkiye'nin fikir hayatına katkısı olduğunu belirterek, FSMVÜ Kütüphanesi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Koleksiyonu’nun oluşmasında katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy da Arslan ile tanışma anını ve yaşadığı anıları anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hüsamettin hocanın beni en fazla etkileyen yönü bir derdinin olduğunu gördüm. Onunda benim de bir derdimiz vardı çünkü bir şey anlatıyor ve bir şey söylüyordu. Türkiye'deki entelektüelleri anlatıyordu ve bilim dünyasında yaşananların ve söylemlerin aynı olduğunu dile getiriyordu. Hüsamettin hocanın en büyük özelliği ise konuşurken bireysel değil, topluma hitap ederek konuşmasıydı."

Prof. Dr. Aksoy, Arslan'ın fikir dünyasını yansıtan kitaplarından bölümler paylaşarak, Arslan'nın örnek olduğu gibi halkla tanışıp barışmanın ve kültürel değerleri keşfetmenin önemine dikkati çekti.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Yıldız da "Bizim camiamızda vefa en eksik olan şeydir, bir şekilde fikirleri ayakta tutacak işler yapmakta çok mahir değiliz. Hüsamettin hocanın evladı yok ama öğrencileri ve yazdıkları ve ardında bıraktığı eserleri onun manevi evladının olduğunun işaretidir. Ebediyete göçen diğer hocalarımızda olduğu vefasız değil de vefalı bir şekilde bunun gibi anma programlarının devamı gelir." dedi.