Soul Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti!

Respect (You Make Me Feel) A Natural Woman, Think ve Spanish Harlem gibi şarkılarıyla bilinen ünlü Amerikalı sanatçı, kanser tedavisi görüyordu.

Son bir haftadır hastanede tedavi altına alınan Franklin'in durumu ağırlaşmıştı.

ARETHA FRANKLIN KİMDİR?

“Lady Soul” ve “Gospel Tanrıçası” olarak da bilinen Aretha Franklin, bugüne kadar 75 milyon plak ve cd satarak birçok rekora imza atarken, 18 kez de Grammy Ödülüne layık görülmüştü.

Detroit’te evinde ailesiyle birlikte yaşayan Aretha Franklin'in sağlık durumu hakkında ünlü şarkıcı Beyonce da paylaşımda bulundu. Aretha Franklin, son 4 ayda 28 kilo verdiği sosyal medyada yer almıştı.

