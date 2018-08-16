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Soul Müziğin Kraliçesi Aretha Franklin Yaşamını Yitirdi

16.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün oğlu Ahmet Ertegün’ün kurduğu Atlantic Records şirketiyle üne kavuşan sanatçı birçok ilke imza attı. “Chain of Fools” ve “Respect” gibi şarkılarıyla Billboard listesinde en çok yer alan kadın şarkıcı olması, 1987’de Rock & Roll Hall of Fame’e seçilen ilk kadın sanatçı unvanını alması bu ilkler arasındaydı

Soul Müziğin Kraliçesi Aretha Franklin Yaşamını Yitirdi

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan, “Soul müziğin kraliçesi” Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti.

Franklin, Detroit kentinde tedavi gördüğü hastanede uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

25 Mart 1942’de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde doğan Franklin Detroit’te büyüdü. Babası C.L Franklin burada çok ünlü bir rahipti. Piyano çalan ve kilise korosunda yer alan Aretha’nın yeteneği küçük yaşta farkedildi.

Franklin, Colombia Records çatısı altında 18 yaşında pop ve caz müziğe yöneldi. Ancak esas çıkışını 1976’de Atlantic Records plak şirketine geçince yaşadı. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün oğlu Ahmet Ertegün’ün kurduğu Atlantic Records, Franklin’in doğaçlama gospel yeteneğini şarkılarına yansıtmasına izin verdi.

Sanatçı, “Chain of Fools”, “A Natural Woman” ve “Respect” gibi çok dinlenen bir dizi tekliyle o yıl ülke genelinde üne kavuştu. “Respect” Franklin’in Billboard 100 listesinde birinci sıraya yükselen ilk şarkısı oldu.

Şarkının söz yazarı Otis Redding piyasaya çıktığı 1967 yılında hayatını kaybetti. Ancak Franklin şarkıya yeni sözler ekleyerek onu siyahlar ve kadınlar için neredeyse bir “marş” haline getirdi.

Şarkılarıyla Billboard dergisinin listelerine 110’dan fazla kez giren Franklin, dergi tarihinde bu listede en çok yer alan kadın şarkıcı oldu. 1987’de Rock & Roll Hall of Fame’e seçilen ilk kadın sanatçı oldu.

“Amazing Grace” ve “Young, Gifted and Black” gibi çok dinlenen ve takdir gören albümler çıkaran Franklin, 70’lerde bir duraklama döneminin ardından 1980 yılında çekilen “The Blues Brothers” filmi ve aralarında “Freeway of Love”ın da olduğu bir dizi çok dinlenen yeni şarkıyla yeniden atağa kalktı.

Kilo ve sağlık sorunları yaşayan Franklin’in sesi yaşlılığında bile büyülü tınısını korudu.

2009’da dönemin Başkanı Barack Obama’nın ilk yemin töreninde sahne alan sanatçı “My Country ‘Tis of Thee” şarkısıyla dinleyenleri büyüledi.

Aretha Franklin’i ölümünden önce son kez manşetlere taşıyansa 2016’da Detroit Lions takımının futbol maçı öncesinde Amerikan milli marşının dört buçuk dakikalık bir versiyonunu söylemesi oldu.

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