Soul Müziğin Kraliçesi Aretha Franklin Yaşamını Yitirdi

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan, “Soul müziğin kraliçesi” Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti.

Franklin, Detroit kentinde tedavi gördüğü hastanede uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

25 Mart 1942’de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde doğan Franklin Detroit’te büyüdü. Babası C.L Franklin burada çok ünlü bir rahipti. Piyano çalan ve kilise korosunda yer alan Aretha’nın yeteneği küçük yaşta farkedildi.

Franklin, Colombia Records çatısı altında 18 yaşında pop ve caz müziğe yöneldi. Ancak esas çıkışını 1976’de Atlantic Records plak şirketine geçince yaşadı. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün’ün oğlu Ahmet Ertegün’ün kurduğu Atlantic Records, Franklin’in doğaçlama gospel yeteneğini şarkılarına yansıtmasına izin verdi.

Sanatçı, “Chain of Fools”, “A Natural Woman” ve “Respect” gibi çok dinlenen bir dizi tekliyle o yıl ülke genelinde üne kavuştu. “Respect” Franklin’in Billboard 100 listesinde birinci sıraya yükselen ilk şarkısı oldu.

Şarkının söz yazarı Otis Redding piyasaya çıktığı 1967 yılında hayatını kaybetti. Ancak Franklin şarkıya yeni sözler ekleyerek onu siyahlar ve kadınlar için neredeyse bir “marş” haline getirdi.