HABER

Soul müziğin kraliçesi veda etti

16.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

"Soul müziğin kraliçesi" olarak bilinen ve tüm zamanların en iyi şarkıcıları arasında gösterilen Aretha Franklin 76 yaşında Detroit'te yaşamını yitirdi.

Soul müziğin kraliçesi veda etti

Franklin pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.Soul müziğin kraliçesi olarak bilinen Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin 76 yaşında hayata veda etti. 18 kez Grammy ödülüne layık görülen Franklin'in Perşembe günü Detroit'teki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Franklin'in sağlık durumu son günlerde kötüleşmiş, ailesi sevenlerinden Franklin için dua etmelerini istemişti.

Franklin'in ölüm haberinin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Soul'un Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti. Tanrının harika bir armağanı olan sesiyle müthiş bir kadındı. Onu özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Franklin'in yaşadığı kent Detroit'in Belediye Başkanı Mike Duggan da, kentin tarihinde çok az insanın dünya çapında bu kadar sevildiğini söyledi. Franklin için "eşsiz bir yorumcu" tanımlaması yapan Duggan, "Sıradışı yaşamı boyunca milyonların sevgisini ve saygısını kazandı" dedi.

Müziğe kilisede başladı

25 Mart 1942'de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde doğan Franklin, müziğe babasının rahip olduğu kilisede gospel söyleyerek başladı. Franklin'in annesi Barbara Franklin de o dönem tanınmış gospel şarkıcılarındandı. 10 yaşındayken annesini kaybeden Franklin, 1960 yılında soul müzik türünde şarkılar söylemeye başladı. 1967'de Atlantic Records şirketiyle yaptığı kayıtlarla tanındı; özellikle "Respect", "Chain of Fools" ve "A Natural Woman" gibi parçalarıyla "soul müziğin kraliçesi" unvanını kazandı.

Franklin 75 milyonun üzerindeki kayıt satışıyla tüm zamanların en çok satan kadın müzisyenleri arasında yer aldı. Franklin 1987'de Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilerek bu başarıyı gösteren ilk kadın oldu. 2010'da Rolling Stone dergisi Franklin'i rock çağının bir numaralı şarkıcısı olarak gösterdi. Franklin aynı derginin "tüm zamanlar" listesine de girmeyi başardı.

1969 yılında öldürülen insan hakları savunucusu Martin Luther King'in cenazesinde, ABD Başkanları Barack Obama ile Bill Clinton'ın yemin törenlerinde şarkı söyleme şanşı elde etmişti.

Müzik otoritelerine göre Franklin kariyeri boyunca Natalie Cole, Whitney Houston, Donna Summer ve Chaka Khan gibi bir çok ünlü müzisyen için idol oldu.

Franklin, Şubat 2017'de albüm kaydı yapmaya devam edeceğini ancak sağlık sorunlarından ötürü artık turneye çıkmayacağını açıklamıştı.

rtr,DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Soul Müziğin Kraliçesi Aretha Franklin Yaşamını YitirdiSoul Müziğin Kraliçesi Aretha Franklin Yaşamını Yitirdi
HDP İle Demirtaş Arasında ‘Özeleştiri’ TartışmasıHDP İle Demirtaş Arasında ‘Özeleştiri’ Tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi

Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi

Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...

Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...

Soul Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti!

Soul Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti!

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

THY uçağındaki radyoaktif sızıntı Budapeşte havalimanını kapattı

THY uçağındaki radyoaktif sızıntı Budapeşte havalimanını kapattı

Mısır mumyalarının formülü bulundu

Mısır mumyalarının formülü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.