Şov başlasın: FIFA 21 oynanış videosu yayınlandı! İşte FIFA 21 ile gelen yenilikler

FIFA 21 Haziran ayı içerisinde tanıştığımız EA Sports'un yeni nesil futbol simülasyon oyunu. e-football PES 2021'in çıkmamasıyla birlikte FIFA 21 bir nevi yılın tek yeni futbol oyunu oldu. Bu yüzden oyuncuların FIFA 21'den beklentileri çok büyük. Fakat FIFA 21 fragmanlarından oyunun yeniliklerine ve FIFA 20 ile arasındaki farklara dair çok net bilgiler edinemedik. EA Sports'un son olarak yayınladığı FIFA 21 oynanış videosu ile bu durum değişti.

İŞTE FIFA 21'İN ÖZELLİKLERİ

FIFA 21 oynanış videosunda, FIFA 21'e gelecek yenilikler bazı alt başlıklar ile sıralanıyor. Bunların başında ise çevik dribling geliyor. Bu özellik sayesinde FIFA 20'deki adam eksiltme özelliği daha gerçekçi, daha efektif ve daha kolay bir hale getirilmiş.

YARATICI KOŞULAR İLE ATAKLAR DAHA ZEVKLİ OLACAK

FIFA 21'in diğer bir özelliği ise yaratıcı koşular. Bu yönüyle FIFA 21, hücumda oyunculara topsuz alanda boş koşular sağlayacak. Böylece daha önce genellikle yapay zekaya bırakılan bu koşular, oyuncuların kontrolünde de gerçekleşecek. Daha yaratıcı ataklar yaratılabilecek.

KAFA VURUŞLARI İÇİN HASRET SONA ERDİ

FIFA 21 ile gelen diğer bir özellik ise deyim yerindeyse bir hasreti sona erdirecek. Manuel kafa vuruşu artık FIFA 21'in değişmezi olacak. Bu özellik sayesinde kafa vuruşları ile alakalı birçok kontrol, oyuncuların eline geçecek. Böylece oyuncular vuruşlarda daha yaratıcı veya daha net kombinasyonlar deneyebilecek.