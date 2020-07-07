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Şov başlıyor: Xbox Series X oyunları tanıtım tarihi açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 07.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Xbox Series X için beklenen tanıtım tarihi sonunda duyuruldu. Microsoft PlayStation 5 rakibi oyun konsolu Xbox Series X'in tüm hünerlerini bu ay düzenlenecek Xbox Games Showcase etkinliğinde sergileyecek.

Şov başlıyor: Xbox Series X oyunları tanıtım tarihi açıklandı!

Xbox Series X etkinliği için Temmuz ayına girmemiz ile birlikte nefesler tutulmuştu. Zira, beklentiler Temmuz ayı içerisinde yapılacak bir Microsoft etkinliği ile Xbox Series X'in tüm yeteneklerinin meraklılarına sergilenmesi yönündeydi. Bunu Microsoft'tan bazı yetkililer dahi doğruluyor, Microsoft'un ve Xbox ekibinin Temmuz ayına hazırlandıklarını söylüyorlardı. Nitekim, her şey beklendiği gibi ilerledi. Hatta Microsoft dün yaptığı bir paylaşım ile etkinliğin tarihini bile duyurdu.

İŞTE XBOX SERİES X ETKİNLİĞİNİN TARİHİ

Xbox Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Microsoft, Xbox Games Showcase adında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Xbox Series X'e ait oyunların ilk gösterimleri yapılacak ve konsolun oyun performansı beğeniye sunulacak. Xbox Games Showcase etkinliği 23 Temmuz günü TSİ 19:00'da başlayacak. Twitter, Facebook, YouTube, Twitch ve xbox.com üzerinden etkinlik izlenebilecek.

XBOX GAMES SHOWCASE'DE XBOX SERİES S TANITILIR MI?

Buna dair hiçbir kanıt yok. Fakat Microsoft'un etkinlikte böyle bir sürpriz yapması da bizleri şaşırtmaz. Zira, Xbox Series S ismi çok uzun bir zamandır dillendiriliyor. Xbox Series S'in fiyatının ise 200 dolar olacağı iddia ediliyor. Bakalım Xbox Games Showcase etkinliğinde Xbox Series X ve oyunlarının dışında, Xbox Series S ile de tanışma şerefine erişebilecek miyiz?

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