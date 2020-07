Şov başlıyor: Xbox Series X oyunları tanıtım tarihi açıklandı!

Xbox Series X etkinliği için Temmuz ayına girmemiz ile birlikte nefesler tutulmuştu. Zira, beklentiler Temmuz ayı içerisinde yapılacak bir Microsoft etkinliği ile Xbox Series X'in tüm yeteneklerinin meraklılarına sergilenmesi yönündeydi. Bunu Microsoft'tan bazı yetkililer dahi doğruluyor, Microsoft'un ve Xbox ekibinin Temmuz ayına hazırlandıklarını söylüyorlardı. Nitekim, her şey beklendiği gibi ilerledi. Hatta Microsoft dün yaptığı bir paylaşım ile etkinliğin tarihini bile duyurdu.

Xbox Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Microsoft, Xbox Games Showcase adında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Xbox Series X'e ait oyunların ilk gösterimleri yapılacak ve konsolun oyun performansı beğeniye sunulacak. Xbox Games Showcase etkinliği 23 Temmuz günü TSİ 19:00'da başlayacak. Twitter, Facebook, YouTube, Twitch ve xbox.com üzerinden etkinlik izlenebilecek.

???? Xbox Games Showcase

???? July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic