Sovyet ordusunun Afganistan'dan çekilişinin 30. yıl dönümü

BİŞKEK (AA) - Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekilişinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Afganistan'da hayatını kaybeden 248 Kırgız asker için Bişkek'te anma töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, başkent Bişkek'te düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "9 yıldan fazla süren Afgan savaşı milyonlarca insanın yüreğinde silinmez bir iz bıraktı." dedi.

Ceenbekov, binlerce vatandaşın, oğullarını, kardeşlerini, babalarını ve kocalarını kaybettiğini belirterek, "Afgan savaşına Kırgızistan'dan toplam 7 bin 140 asker gönderildi. O savaşta 248 askerimizi kaybettik. Afgan savaşına katılan askerler, ana vatana hizmet etmenin bir örneği olarak kalacaktır." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki son duruma değinen Ceenbekov, "Bölgede barışı ve istikrarı korumak öncelikli işlerden biri olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ceenbekov, komşu Afganistan'daki duruma kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, Kırgızistan'ın uluslararası kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde bölgedeki güvenlik önlemlerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.