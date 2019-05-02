HABER

Sovyet Sonrası Türk Dünyası konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 3-5 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de “Sovyet Sonrası Türk Dünyası Jeopolitiği Çalıştayı” düzenlenecek.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden şekillenen dünya düzenindeki yerinin ve bu ülkelerde yaşanan dönüşümün ele alınacağı etkinliğe Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliği yapacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle 3-5 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de “Sovyet Sonrası Türk Dünyası Jeopolitiği Çalıştayı” düzenlenecek.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden şekillenen dünya düzenindeki yerinin ve bu ülkelerde yaşanan dönüşümün ele alınacağı etkinliğe Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından 25’e yakın uzmanın katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik uluslararası aktörlerin ilgisi ve yönlendirme çabaları ile Türkiye’nin bu süreçte izlediği politika ve stratejiler irdelenecek.

“Türk Dünyası Jeopolitiği: Kaynaklar-Temeller-Bakışlar”, “Jeopolitik Geçişin Aşamaları ve Süreçleri”, “11 Eylül Hadisesinin Türk Dünyasına Etkileri” ve “Jeopolitik Düzenleme Karşısında Türk Dünyası” başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilecek çalıştayın, Türkiye’nin bölgeye yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü
Ölen Anadolu çoban köpeğinin 18 yavrusuna bakıyorlarÖlen Anadolu çoban köpeğinin 18 yavrusuna bakıyorlar
Serada topraksız çilek üretiyor - YenidenSerada topraksız çilek üretiyor - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.