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Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Rahmi M. Koç Müzesi, kasik otomobil denince akla ilk gelen yerlerin başında geliyor. Ve bu kez, ziyaretçilerine yakın geçmişin kapalı kutusu olarak kabul edilen Sovyetler Birliği'nin tarihine yolculuk etme fırsatı sunuyor. Araba koleksiyonuna 7 klasik otomobil daha ekleyen müze, Sovyet arabaları ilk günkü haliyle sergiliyor.

Tarihi dokusunu koruyan ve yıkılmış bir devletten geriye kalan bu arabalar, nostaljik bir atmosfer oluşturuyor. Ülkenin siyasi politikası yüzünden dünyaya yayılamayan otomobiller, ülkenin sır dolu geçmişini yaşama fırsatı sunuyor. İşte ülkenin gizemli kapısından geçmenizi sağlayacak o otomobiller...

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Sovyetler Birliği’nin bir döneme damgasını vuran otomobilleri, Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki yerini aldı. Sovyet ruhunu yaşatan otomobiller, klasik tutkunlarını nostaljik bir yolculuğa davet ediyor.
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Klasik otomobil denince akla ilk gelen yerlerden olan Rahmi M. Koç Müzesi, zengin koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor; 7 klasik otomobil daha müzedeki yerini aldı. Tarihi dokusunu koruyan ve yıkılmış bir devletten geriye kalan birkaç parçadan olan Sovyet arabaları ilk günkü görkemiyle zamana adeta meydan okuyor.
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Bir döneme damgasını vuran ancak Sovyetler Birliği’nin siyasi politikaları yüzünden dünyaya yayılamayan otomobiller yakın tarihe ışık tutuyor.
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MÜZEDE ZİYARETÇİLERİ BEKLEYEN OTOMOBİLLER

MÜZEDE ZİYARETÇİLERİ BEKLEYEN OTOMOBİLLER
*1952 model Gaz 20 – Pobeda *1958 model Gaz 21 – Volga *1964 model Gaz 21 – Volga *1952 model Moksvich- 400 *1957 model Moksvich – 423 *1956 model Gaz 12 – Zim *1965 model Zaz – Zaporozhets 965A
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SOVYET KLASİK OTOMOBİLERİ

SOVYET KLASİK OTOMOBİLERİ
GAZ: 1928 yılında SSCB'nin sanayileşmesine yönelik beş yıllık planın bir parçası olarak oluşturulan altı fabrikadan biri Gorki Otomobil Fabrikası (GAZ) ‘dır. GAZ 20 Pobeda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üretilmiş, dünya çapında tamamıyla yeni otomobillerden biriydi. GAZ 21 Volga ise 1956'dan 1970'e kadar üretilmiş bir modeldir.
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MOSKVICH

MOSKVICH
Sınırlı teknik kaynaklara sahip Sovyetler Birliği döneminde, ülke sınırları içinde üretilip kolay muhafaza edilebilecek kompakt bir otomobile ihtiyaç duyuluyordu. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek düşük maliyetli bir otomobil geliştirilmesine karar verildi. Hükümet, bu projeye merkez olarak KİM fabrikasını seçti. 1946 yılında ilk Moskvich üretildi.
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ZAZ

ZAZ
ZAZ Zaporozhets otomobiller, Sovyet Ukrayna'daki ZAZ fabrikasında tasarlanıp 1960'dan 1969'a kadar üretilmiş olan arkadan çekişli şehir içi kullanıma özel otomobillerdir.       
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Sovyetler Birliği otomobil araba klasik otomobil

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