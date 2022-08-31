Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da hayata gözlerini yuman Gorbaçov uzun süredir hastaydı. Peki, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov neden öldü? Mihail Gorbaçov kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?

Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı. Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi.

1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi. 1988'de de devlet başkanlığı vazifesine tayin edildi. 1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi.

19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi. Fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etmiştir.

MİHAİL GORBAÇOV NEDEN ÖLDÜ?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Gorbaçov'un tedavi gördüğü Moskova Merkez Klinik Hastanesi, "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ciddi ve uzun bir hastalıktan sonra bu akşam öldü" açıklamasıyla Gorbaçov'un ölümünü resmen duyurdu.

MİHAİL GORBAÇOV KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında yaşamını yitirdi.

