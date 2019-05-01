Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs Zafer Bayramı Ankara'da kutlandı

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan diplomat ve misyon şefleri katıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada, bugün Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nün yanı sıra 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nın kutlandığını söyledi.

Zafer Bayramının kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Yerhov, "Zafer Gününde, dünya tarihinin en kanlı savaşında hayatlarını kaybeden atalarımızın, dedelerimizin kahramanlığını ve elde ettikleri zaferi hatırlıyoruz. Bu savaşta, Sovyetler Birliği 28 milyon vatandaşını kaybetti. Onlar hep aramızda yaşayacaklar." şeklinde konuştu.

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin bölgedeki ülkeler için çok ciddi önem taşıdığını belirterek, "Bu, halklarımızın mevcudiyetinin gündeme geldiği, tarafların birbirlerini yok etmek istediği bir savaştı. Bu zaferi yüzyıllar boyunca hep birlikte taşıyacağız." şeklinde konuştu.