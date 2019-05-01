HABER

Sovyetler Birliği'nin 9 Mayıs Zafer Bayramı Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 74. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan diplomat ve misyon şefleri katıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada, bugün Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nün yanı sıra 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nın kutlandığını söyledi.

Zafer Bayramının kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Yerhov, "Zafer Gününde, dünya tarihinin en kanlı savaşında hayatlarını kaybeden atalarımızın, dedelerimizin kahramanlığını ve elde ettikleri zaferi hatırlıyoruz. Bu savaşta, Sovyetler Birliği 28 milyon vatandaşını kaybetti. Onlar hep aramızda yaşayacaklar." şeklinde konuştu.

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin bölgedeki ülkeler için çok ciddi önem taşıdığını belirterek, "Bu, halklarımızın mevcudiyetinin gündeme geldiği, tarafların birbirlerini yok etmek istediği bir savaştı. Bu zaferi yüzyıllar boyunca hep birlikte taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Yerhov, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kırgızistan, Moğolistan ve Türkmenistan Büyükelçiliklerinin takımları arasında düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan Kırgızistan, ikinci olan Rusya ve üçüncü olan Azerbaycan Büyükelçiliklerinin takım kaptanlarına madalyalarını takdim etti.

Yerhov ayrıca voleybol turnuvasının kazananları Rusya ve Belarus Büyükelçiliklerinin takım kaptanlarına "Hep dostluk kazansın." diyerek madalyalarını verdi.

Etkinlikte, savaş dönemi şarkıları seslendirilirken konuklara Rusya ile eski Sovyet ülkelerinin mutfaklarından tatlar ikram edildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Konya’da 1 Mayıs kutlamalarıKonya’da 1 Mayıs kutlamaları
1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksey Yerhov Nazi Almanyası Rusya Sovyet Birliği

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.