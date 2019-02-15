HABER

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilişinin 30. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Kazakistan'da, Afganistan savaşında hayatını kaybeden askerler anısına tören düzenlendi

Kazakistan'da, Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekilişinin 30. yıl dönümünde Afganistan savaşında hayatını kaybeden askerler törenlerle anıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da Afganistan savaşında hayatını kaybedenlerin anısına tören düzenlendi.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri askerleri, Afganistan savaşı gazileri, savaşta hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarının katıldığı anma töreni çerçevesinde Afganistan Askerleri Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Anma etkinlikleri ülkenin farklı bölgelerinde de yapıldı.

Kazakistan'da 16 binden fazla savaş gazisi yaşıyor.

Dönemin Kabil yönetiminin davetini gerekçe göstererek 1979'da bu ülkedeki savaşa müdahil olan Sovyetler Birliği, 9 yıl süren savaşın ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etmişti. Sovyet ordusu, Afganistan'daki savaşta 15 bin civarında askerini kaybetmişti.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Kardeş şehir Ardino’dan Nilüfer’e ziyaretKardeş şehir Ardino’dan Nilüfer’e ziyaret
Kadıköy'de şantiye alanında inşaat malzemeleri yanıyor (1)Kadıköy'de şantiye alanında inşaat malzemeleri yanıyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan savaşı

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.