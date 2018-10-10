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Soya, verimi ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova’da hasadına başlanan soyada, ekim alanı azalmasına rağmen artan verimlilikle geçen yılki gibi 100 bin ton civarında rekolte bekleniyor - Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan: - “Verim bu yıl iyi. Ortalama dekar başına 450-550 kilogram arasında verim alınmakta. Çiftçimiz diğer ürünlere göre bu yıl soyadan çok memnun. Fiyatlar bu yıl çiftçinin yüzünü soyada güldürdü”

EREN BOZKURT - Türkiye’nin soya üretiminin büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği Çukurova’da, hasadına başlanan ürün, verim ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Kentte geçen yıla göre ekim alanında yüzde 10 azalma yaşanan üründe bu yıl 200 bin dönüm alanda başlayan hasat sürüyor.

Gerek beslenme gerek sanayi ham maddesi olarak önemli bir yere sahip olan soyada bu yıl yaklaşık 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine, stratejik önemi nedeniyle soyanın olmazsa olmaz ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Ülkenin yıllık 1,5 milyon ton soya ihtiyacının sadece yüzde 10’unun Türkiye’de üretildiğini belirten Doğan, kalanının ithal edildiğini dile getirdi.

Doğan, ülkenin soya üretiminin 3’te 2’sinin Adana’da gerçekleştiğine dikkati çekerek, “Adana’da geçen yıl 220 bin dönüm alanda soya üretimi yapıldı. Geçen yıl fiyatların düşük olması nedeniyle üretim alanı yüzde 10 azaldı. Bu yıl 200 bin dönüm alanda üretim yapılıyor, 100 bin ton ürün bekliyoruz.” diye konuştu.

Ürünün veriminin ve fiyatlarının çiftçiyi memnun ettiğini aktaran Doğan, “Verim bu yıl iyi. Ortalama dekar başına 450-550 kilogram arasında verim alınıyor. Çiftçimiz diğer ürünlere göre bu yıl soyadan çok memnun. Fiyatlar bu yıl çiftçinin yüzünü soyada güldürdü. Önümüzdeki sene ekimin daha da fazla olacağını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, geçen sene kilogram başına verilen 60 kuruşluk desteğin bu yıl en az 80 kuruş olmasını istediklerini aktardı.

- “Desteklemenin artmasını bekliyoruz”

Üretici Şevket Uludağ da bu yıl ürünlerinde veriminin iyi olduğunu, geçen yıl kilogramı yaklaşık 1,40 liradan alıcı bulan soyanın bu sene yaklaşık 2,40 liradan satıldığını dile getirdi.

Ürünlerin GDO'suz olduğunu vurgulayan Uludağ, "Ürünümüzün dışarıdan aldığımız soyaya göre daha iyi. Kaliteli olması nedeniyle bizim ürünümüz daha çabuk tüketiliyor ama yeteri kadar üretemiyoruz.” dedi.

Çiftçiler olarak desteklemelerin bir an önce açıklanmasını beklediklerini belirten Uludağ, şöyle devam etti:

“Artık çiftçi olarak desteklemeleri takip ediyoruz. Buna göre ekeceğimiz ürünü belirliyoruz. Destekleme bizim için önemli. Soyanın stratejik bir ürün olması nedeniyle desteklemesinin artması lazım ki çiftçi buna yönelsin. Çiftçiler olarak soyada desteklemenin artmasını bekliyoruz. Biz Adana’da soyayı buğdayın yerine ikinci ürün olarak ekiyoruz. Bu nedenle soyayı ekebilmemiz için buğdaydan da iyi bir gelir elde etmemiz lazım. Gelecek yıl fiyatlar böyle kalırsa soyanın ekim alanında artış olacağını düşünüyorum.”

Çiftçi Cafer Arısoy da soyanın verim ve fiyatının kendisini mutlu ettiğini, gelecek yıl da ürünü ekmeyi düşündüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova hasat soya

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