Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde vatandaşlara daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için İçişleri Bakanlığınca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2 bin 857 belgeden 1473'ü son 2 yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısı yüzde 52 azaltılarak, 251 milyon lira tasarruf sağlandı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan çalışmalarda, vatandaştan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, başvuruların elektronik ortamda alınması, başvuramayacak vatandaşlar için alternatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücretinin alınmaması ilkeleri benimsendi.