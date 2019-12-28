HABER
  4. Soyadında taşıdığı mesleğin son temsilcisi

Soyadında taşıdığı mesleğin son temsilcisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tokat'ta üç kuşaktır çömlekçilik yapan ve 40 yıl önce "Karavul" olan soyadlarını değiştiren ailenin son ustası 60 yaşındaki Kazım Çömlekçioğlu, ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Kazım Çömlekçioğlu: - "Mesleği babamdan öğrendim benden sonra ailemizde bu mesleği devam ettirecek yok"

TOKAT (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Tokat'ta kuşaklardır çömlekçilik yapan ve "Karavul" olan soyadlarını değiştiren ailede mesleğin son temsilcisi 60 yaşındaki Kazım Çömlekçioğlu, soyadlarında taşıdıkları mesleği geleceğe aktarmak istiyor.

Kentte çömlekçilikle uğraşan Karavul ailesi yaklaşık 40 yıl önce soyadlarını Çömlekçioğlu olarak değiştirdi.

Ailenin bugün çömlekçilikle uğraşan tek ferdi Kazım Çömlekçioğlu, Seyiremir beldesindeki atölyesinde dedesinden kalan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Çömlekçioğlu, mesleğin dedesi, babası ve amcasından sonra kendisine kaldığını ifade etti.

Çömlekçiliği küçük yaşta babasından öğrendiğini anlatan Çömlekçioğlu, kendisinden sonra ailede mesleği sürdürecek kimsenin olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Çömlekçioğlu, "60 yaşımdayım yaklaşık 50 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Mesleği babamdan öğrendim benden sonra ailemizde bu mesleği devam ettirecek yok." diye konuştu.

Severek yaptığı mesleğini gelecek nesillere aktarmak isteğini dile getiren Kazım Çömlekçioğlu, zaman zaman Halk Eğitim Merkezinde kurs verdiğini söyledi.

- Meslek aşkı nedeniyle soyadını değiştirdi

Çömlekçiliği çok sevdiklerini ve soyadlarında taşımak istediklerini belirten Çömlekçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu meslek aşkı bize daha önce Karavul olan soyadımızı Çömlekçioğlu olarak değiştirtti. İnsanlar soyadımızı söylerken zorlanıyordu. Farklı farklı isimler söylüyordu karakol, karabul gibi biz de bu iş böyle olmayacak dedik, soyadımızı Çömlekçioğlu olarak değiştirdik. Şimdi yine yanlış söyleyenler var, gömlekçioğlu söyleyenler oluyor."

- "Plastik çömlekçiliği bitirdi"

Öncelerden şehirde çok fazla çömlekçi olduğunu şimdi ise kendisinden başka kimsenin kalmadığını dile getiren Kazım Çömlekçioğlu, "Önceden çok fazla çömlekçi vardı ama zamanla kimse kalmadı. Plastik çömlekçiliği her yerde bitirdi. Tokat'ta şimdi gene biz çömlekçiliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan bazıları çömlekleri mutfakta kullanırken bazıları da akvaryumda ya da dekoratif olarak kullanıyor." dedi.

Çömlekçiliğin çok fazla emek gerektirdiğini ve uğraş isteyen bir zanaat olduğunu belirten Kazım Çömlekçioğlu, "Toprağı havuzlarda süzüyoruz. Daha sonra katı kısmı alıp çömlek yapıyoruz. Emeği çok fazla çok uğraş isteyen sanat. Bu mesleğe eller de uyumlu olacak kemikli kalın ellerle bu sanat icra edilemez." ifadesini kullandı.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Kendilerini SGK personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılarKendilerini SGK personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar
Ev sahibinin çatı tadilatında kötü sonEv sahibinin çatı tadilatında kötü son
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çömlekçi Kazım Çömlekçioğlu soyadı Tokat

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.