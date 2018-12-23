Soyal: İlerlemiş anevrizma hastalarına cerrahi tedavi uygulanmalıdır

İSTANBUL, (DHA)- Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tolga Soyal, ilerlemiş ve ilerlemekte olan anevrizma hastalarına cerrahi tedavi uygulanması gerektiğini söyledi.

Aort anevrizmaları ve güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tolga Soyal, aort anevrizmalarının gelişiminde ileri yaş, obezite, kontrolsüz tansiyon, diyabet, kan yağı tablosu, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımı gibi faktörlerin de rol oynadığını belirtti. Soyal, “Erken yakalanan anevrizma hastalarında risk faktörlerinin kontrol altına alınarak, düzenli takiplerin yapılması gerekir. Ancak ilerlemiş ve ilerlemekte olan anevrizma hastalarında tedavi yöntemi cerrahi tedavi olmalıdır" diye konuştu.

ANEVRİZMA NEDİR?

Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tolga Soyal anevrizmayı tanımlarken “Bir damarın olması gerekenden daha fazla genişliğe sahip olmasıdır. Bir anlamda, 'damarın balonlaşması' olarak da tanımlanabilir. Atar damar içinde taşıdığı kanın oluşturduğu tansiyon nedeni ile yüksek basınç altındadır. Eğer balonlaşma varsa, bu balonun basınç ile patlaması veya yırtılması durumunda hayati tehlike doğabilir” ifadesi kullandı.