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Soyduğu arabanın kapısı kapanmayınca... İlginç anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Aksaray'da araçları soyan hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarına yakalandı. 4 şüpheliden birinin görüntülerinin paylaşıldığı anlarda, şüphelinin araçtan çıktıktan sonra açık kalan kapıyı kapatmak için geri döndüğü görüldü. Güvenlik güçleri görüntülerle ilgili inceleme başlatırken, şüpheli kısa süre içinde kayıplara karıştı.

Olay, 11 Ekim saat 04.00 sıralarında Çerdiğin Mahallesi 28. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürürken park halindeki araçların kapılarını kontrol eden hırsızlık şüphelisi 4 kişi, hafif ticari aracın kapısının açık olduğunu fark etti. Araca giren şüphelilerden biri koltukta bulunan montu alarak dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi. Bir kişinin gözcülük yaptığı olayda, diğer 3 şüpheli araca girerek değerli eşya ve malzemeleri topladı. Ardından teker teker araçtan çıkarak uzaklaşan şüphelilerden biri, geri dönerek aracın kapısını kontrol ettikten sonra kapattı. Kapının kapandığından emin olamayan hırsızlık şüphelisi birkaç adım gittikten sonra geri dönerek aracın kapısını tamamen kapanması için eliyle itti. Şüpheli şahıs daha sonra arkadaşlarının gittiği yöne doğru giderek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ve hırsız şüphelisinin kontrol ettiği kapıyı geri dönüp kapatması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlık olayını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Mahalle sakinlerinden Abdullah Deliaslan (35), “Bunlar 5 kişi grup halinde geziyor. Yani hareket halindeler. Kontrol yöntemiyle araçlara giriyorlar. Giremedikleri araçlara da zarar veriyorlar. Aynasına vuruyor veya kırıyorlar. Bu gibi olaylar buralarda çoğaldı. Burada park var. Parkta güvenlik kamerası istiyoruz. Mahallede bekçilerin daha fazla dolaşmasını istiyoruz” dedi.

İHA

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