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Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahildeki büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı.

Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahildeki büfenin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini çalıp kaçtı. Hırsız, geride, 'İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim' yazılı not bıraktı.
Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi Sahil Bulvarı'ndaki iki büfeye gece saatlerinde hırsız girdi. Büfelerin camlarını kırarak içeri giren hırsız, madeni para, balık ve hamburger malzemelerini alarak kaçtı. Sabah geldiği büfedeki hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Esin Özdemek, tezgahın üzerinde bir not buldu. Notta, 'Hepinizden özür diliyorum. Hepiniz de hakkınızı helal edin. Hepinize aldıklarımın üç mislini bırakacağım. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum' yazdığını gören Özdemek, polise haber verdi. İş yerinde inceleme yapan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
KEŞKE BORÇ İSTESEYDİ
Notu görünce şaşkınlık yaşadığını anlatan Esin Özdemek, "Hırsız iş yerime girdi. Bir de bize mektup yazmış. Hakkımızı helal edecekmişiz. Üç katı ile aldıklarını geri ödeyecekmiş. Keşke borç isteseydi de hiç kırmasaydı" dedi.

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Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorumSoyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorumSoyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorumSoyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum

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