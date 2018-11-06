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Soyduktan sonra şakalaşarak kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da müşteri gibi girdiği markette ana kasanın  bulunduğu bölümde çalışan görevliyi silahla tehdit edip paraları gasp eden şüpheli yakalandı.

Soyduktan sonra şakalaşarak kaçmış

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da müşteri gibi girdiği markette ana kasanın bulunduğu bölümde çalışan görevliyi silahla tehdit edip paraları gasp eden şüpheli yakalandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelinin soygunu yaptıktan sonra hiç bir şeyden haberi olmayan, kapıda bulunan diğer çalışanlarla şakalaşarak güle oynaya dışarı çıktığı görüldü.

FARK ETTİRMEDEN ARKA TARAFA GEÇMİŞ

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, bir süre raflara bakarak oyalandıktan sonra marketin ana kasasının bulunduğu arka bölüme geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kasanın başında bulunan çalışanı tehdit eden şüpheli, kasada bulunan 43 bin lirayı elindeki poşete doldurdu. Daha sonra çalışanı "20 dakika dışarı çıkma yoksa seni öldürürüm" diye tehdit eden şüpheli, tekrar ön bölüme geçerek çalışanların arasından marketten ayrıldı. Kasanın başında kalan çalışanın 20 dakika sonra dışarı çıkmasıyla soygun ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DENEYİMLİ DEDEKTİFLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Soygunun duyulmasından sonra harekete geçen polis olay yerine geldi. Soygun anının güvenlik kamera görüntüleri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla içeri girmesi bir süre sonra yine rahat tavırlarla çalışanların arasından dışarı çıktığı görüldü. Şüphelinin çıkışta dış kasalarda duran çalışanlara "Bir türlü çıkışı bulamadım. Neredeyse içerde kalacaktım." diye şakalaştığı tespit edildi.

AGABEYİNİN EVİNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalamak için harekete geçti. Şüpheli Rezan D., ağabeyi M.D.'nin evinde saklanırken gözaltına alındı. Ağabey M.D.'nin de bir süre önce gasp suçlamasıyla yakalanıp tutuklandığı daha sonra serbest kaldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin aynı bölgede başka bir market soygunun da faili olduğu tespit edildi.

Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rezan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Soyduktan sonra şakalaşarak kaçmışSoyduktan sonra şakalaşarak kaçmışSoyduktan sonra şakalaşarak kaçmış

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