Soyduktan sonra şakalaşarak kaçmış

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da müşteri gibi girdiği markette ana kasanın bulunduğu bölümde çalışan görevliyi silahla tehdit edip paraları gasp eden şüpheli yakalandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelinin soygunu yaptıktan sonra hiç bir şeyden haberi olmayan, kapıda bulunan diğer çalışanlarla şakalaşarak güle oynaya dışarı çıktığı görüldü.

FARK ETTİRMEDEN ARKA TARAFA GEÇMİŞ

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen olayda müşteri gibi içeri giren bir kişi, bir süre raflara bakarak oyalandıktan sonra marketin ana kasasının bulunduğu arka bölüme geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kasanın başında bulunan çalışanı tehdit eden şüpheli, kasada bulunan 43 bin lirayı elindeki poşete doldurdu. Daha sonra çalışanı "20 dakika dışarı çıkma yoksa seni öldürürüm" diye tehdit eden şüpheli, tekrar ön bölüme geçerek çalışanların arasından marketten ayrıldı. Kasanın başında kalan çalışanın 20 dakika sonra dışarı çıkmasıyla soygun ortaya çıktı.