Soyer 25, Zeybekci 15 ilçede, adaylardan yüksek oy aldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, 3 ilçe dışında, partisinden ilçe belediye başkan adayı gösterilen isimlerden daha çok oy aldı. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise aldığı oy oranı ile Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren isimlerden 15'ini geride bıraktı.

İzmir'de Millet İttifakı adayı olarak yerel seçimlere katılan CHP'li Tunç Soyer, yüzde 58.09 (1 milyon 549 bin 490) oranında oy aldı. Tunç Soyer'e, CHP'nin aday çıkardığı 28 ilçe içerisinde Menderes, Bornova ve Ödemiş dışında, partisinin ilçe belediye başkan adaylarından daha fazla oy çıktı. İYİ Parti adaylarının desteklendiği Tire ve Kiraz'da da Soyer, sandıktan en yüksek oyu alan isim oldu. Menderes'te CHP'li Mustafa Kayalar, 34 bin 138 oy alırken, Soyer'e de 33 bin 587 oy çıktı. Bornova'da ise çok az farkla CHP'li Mustafa İduğ, öne geçti. İlçede Soyer, 152 bin 443 oy alırken, İduğ'a ise 152 bin 843 oy çıktı. Ödemiş'te de CHP'den belediye başkanı seçilen Mehmet Eriş, Tunç Soyer'den fazla oy aldı. Tunç Soyer, Ödemiş'te 44 bin 856 oy aldı. Mehmet Eriş de, 45 bin 783 oy ile seçildi.

KARŞIYAKA'DA REKOR KIRDI

İki dönem Seferihisar'da belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer, burada 16 bin 136 oy alırken, CHP'den belediye başkanı seçilen İsmail Yetişkin ise 14 bin 978 oy aldı. Soyer, ilçelerdeki rekorunu Karşıyaka'da kırdı. Soyer Karşıyaka'da 170 bin 708 oy alırken, CHP'li Cemil Tuğay 159 bin 650 oy kazandı. Karşıyaka'yı Karabağlar izledi. Bu ilçede Tunç Soyer'e, 157 bin 398 oy çıktı. Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu da 156 bin 434 oy aldı.

SOYER ALİAĞA'DA ADAYI GEÇTİ, KİRAZ'DA GERİDE KALDI

CHP'li Tunç Soyer, Aliağa'da Cumhur İttifakı'nın desteklediği mevcut Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar'dan da fazla oy aldı. İlçede Soyer'e 31 bin 497 oy çıkarken, Serkan Acar ise 27 bin 785 oyda kaldı. Aliağa'nın aksine Kiraz'da Soyer, ittifak adayı AK Partili Saliha Özçınar'dan daha az oy aldı. Burada Soyer'e 9 bin 115 oy çıkarken, Özçınar ise sandıktan 13 bin 876 oy ile galip ayrıldı. CHP'nin desteklediği İYİ Partili Mehmet Emin Avşar ise 2 bin 629 oyda kaldı. AK Parti'nin seçimi kazandığı Bergama'da da Soyer'e 33 bin 49 oy çıktı. AK Partili Hakan Koştu ise 33 bin 245 oy aldı.

KINIK VE BAYINDIR'DA AK PARTİ SOYER'İN ÖNÜNDE

AK Partili mevcut belediye Başkanı Sadık Doğruer'in seçimlerden galip ayrıldığı Kınık'ta, Soyer'e 10 bin 290 oy çıktı. Doğruer de yalnızca 2 oy farkla Soyer'in önüne geçti. Doğruer, 10 bin 292 oy aldı. Kemalpaşa'da 31 bin 9 oy alan Soyer, CHP'li Rıdvan Karakayalı ile AK Partili Arif Uğurli'yi geride bıraktı. Seçimlerden galip ayrılan Karakayalı'ya Kemalpaşa'da 30 bin 945 oy, Uğurli'ye ise 30 bin 162 oy çıktı. CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde kazandığı ancak 2019'da kaybettiği Bayındır'da AK Partili Uğur Demirezen 15 bin 846 oy aldı. Soyer, 13 bin 74 oyla, AK Partili Demirezen'in gerisinde kaldı.

ZEYBEKCİ ALİAĞA'DA ACAR'IN GERİSİNDE KALDI

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci, yüzde 38.69 (1 milyon 031 bin 887) oy aldı. Zeybekci, Aliağa'da Cumhur İttifakı desteği ile seçime katılan mevcut belediye başkanı MHP'li Serkan Acar'ın gerisinde kaldı. Nihat Zeybekci, 22 bin 272 oy alırken, Serkan Acar ise 27 bin 785 oy ile Büyükşehir adayını geçti.

15 İLÇEDE ADAYLARI GEÇTİ

Zeybekci Bergama'da AK Partili Hakan Koştu'dan daha yüksek oy aldı. Zeybekci'ye sandıktan 33 bin 648 oy çıkarken, belediye başkanı seçilen Koştu ise 33 bin 245 oy aldı. Beydağ'da da Zeybekci, AK Parti adayı Ogün Asil Aydoğdu'nun aldığı 4 bin 276 oy oranına karşın, 4 bin 614 oy aldı. Reşat Gençtürk'ü Bornova'da aday gösteren AK Parti, burada 101 bin 656 oy alırken, Zeybekci'nin ise 103 bin 906 oy ile adayı geride bıraktı. Zeybekci ayrıca Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Tire, Urla'da Cumhur İttifakı adaylarının oylarından daha yüksek oy aldı.

ALİAĞA'DA ZEYBEKCİ'NİN OYU SOYER'İN GERİSİNDE

Aliağa ilçesinde ise Cumhur İttifakı'nın mevcut belediye başkanı MHP'li Serkan Acar, seçimi aldı. Acar'a 27 bin 785 oy çıktı. CHP'li Soyer ise Aliağa'da hem Acar'ı, hem de AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi aldığı oy ile geride bıraktı. Zeybekci'ye Aliağa'da 22 bin 272 oy çıktı. Soyer de 31 bin 497 oy aldı.

KEMALPAŞA'DA ZEYBEKCİ, SOYER'İN GERİSİNDE

Kemalpaşa'da sandıktan en yüksek oy Zeybekci'ye çıktı. CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın seçimi kazandığı ilçede, Soyer 31 bin 9, Zeybekci ise 33 bin 427 oy aldı. Zeybekci ile Soyer arasındaki makasın en dar olduğu ilçe ise AK Partili Hakan Koştu'nun seçimi kazandığı Bergama. İlçede seçmen Soyer'e 33 bin 49, Zeybekci'ye de 33 bin 648 oy verdi. Nihat Zeybekci en yüksek oyu Buca'da aldı. Zeybekci'ye ilçeden 124 bin 636 oy çıktı, en düşük oy ise Karaburun'da verildi. İlçede tercihini Zeybekci'den yana kullananların sayısı 2 bin 821 kişi. Tunç Soyer ise en düşük oyu Beydağ'da aldı. Soyer'e ilçede çıkan oy sayısı 4 bin 186.

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