Soyer: 500 değil 5 bin hektar yandı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım ve Toplu Taşıma konulu toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar'da ormanlık alanlardaki yangını sonrası hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, "Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor" dedi. Soyer ayrıca ormanların yandığı bölgede meclis toplantısı yapacaklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İzmir Buluşmaları' adı altında 'Ulaşım ve Toplu Taşıma' temasıyla üçüncüsü düzenlenen toplantı, Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün çok heyecan verici bir gün olduğunu, İzmir Buluşmaları adıyla yapmaya başladıkları toplantıların aslında Türkiye'ye ilham vermesi, örnek olması gerektiğini söyledi. Soyer, "Bir kentin ortak akılla yönetilmesinin, kentle ilgili kararların birlikte alınmasının çok büyük önemi var. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Kentlilik bilincinin, kentle ilgili kafa yormanın, fikir üretmenin çok büyük önemi var. Bu toplantılar bunun kanallarını açmaya yarıyor. Tarımla ilgili iki kez yaptık, her seferinde çok iyi niyetli değerlendirmeler edindik. Çok verimli toplantılar oldu" dedi.

'30 AĞUSTOS'TA YANAN ORMANLIK ALANDA OLACAĞIZ'

İzmir Karabağlar'daki orman yangınlarına dair de açıklama yapan Tunç Soyer, şunları söyledi: "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil."

İzmir'in ciğerlerini kaybettiğini ifade eden Soyer, Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesele dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren hikayedir. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Biz de bunun üzerine 30 Ağustos Günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler" diye konuştu.

'MECLİS TOPLANTISI DA YAPACAĞIZ'

Daha sonra yangınların olduğu bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü gündemle toplayacaklarını da açıklayan Soyer, "Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve Valiliğe götüreceğiz. Biz tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. İzmir'in geleceğiyle ilgili kararlar alacağız. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz. O meydanda İzmir'in geleceğini etkileyecek kararları almak istiyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER PANKART AÇTI

Toplantıda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri üzerinde, "Biz çok yol problemi çözdük, sıra başkanda. İzmir-İYTE= 2 saat" yazılı pankart açtı. Söz alan öğrencilerden biri, "İzmir merkezine en uzak okuluz. Var olan ESHOT aracı mesafeyi uzatıyor. Her gün gidip gelmeyle 3 buçuk 4 saati yolda geçiriyoruz. Bizim okulumuza gelen kolay yol varken niye yol bu kadar uzatılıyor? Bizim bu sorunumuzu çözmenizi rica ediyoruz. Son araç 23.00'te. Böyle olursa hiçbir öğrenci sosyal etkinliğe gelemiyor" dedi.

Başkan Soyer, öğrencilerin talebi ile ilgili bu eğitim sezonunda ulaşım sorununun çözüleceği sözünü vererek, "Sizin için hazırladığımız bazı sürprizler var. Aklınıza gelmeyecek güzel çözümler var. İlerleyen günlerde açıklayacağız. Önümüzdeki sezon ulaşım probleminiz olmayacak." dedi.

'TRAFİĞİ YER ALTINA ALACAĞIZ'

Katılımcıların önerilerini ve taleplerini dinleyen Tunç Soyer, ulaşım ile ilgili hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında şunları söyledi:

"Alsancak Gar ve Basmane Meydanı ile ilgili trafiği yer altına alma çalışmasını başlattık. Hocazade Camii'nden başlayan ve Alsancak Garı'nın olduğu bölümü Tarihi Havagazına kadar yer altına alacağız. Orada yeşil alan ve meydan kazanmış olacağız. Hem trafik sıkışıklığını aşmış olacağız hem de yayalaşmış bir meydan kazanmış olacağız. Aynı şekilde Basmane Dokuz Eylül Meydanı'nda da yapacağız."

Soyer ayrıca kadın yolcuların akşam saat 22.00'den sonra hangi hat ve güzergah olursa olsun istedikleri yerde inebileceklerini belirterek, "Kadın yolcular yalnızca şoför arkadaşımızdan ricada bulunacaklar. Bu kadar. 'Ben burada inmek istiyorum' diyecekler. Bunu neden yapıyoruz? Kadınlarımızın daha huzurlu, güvenli olmasını istiyoruz. Ayrıca duraklara da 'sigara içilmez' amblemi koyacağız. Aktarma merkezlerinin hepsine de tuvalet koyacağız." dedi. Toplantı, taleplerin alınmasının ardından son buldu.

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