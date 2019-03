"Refahı adil olarak paylaştıracağız"

Soyer, Aşkaleliler Derneği ziyaretinden sonra Çamlıkule Pazar Yeri’nde halkla buluştu. Buluşmada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. “İzmir’de demokrasiye sıkıca sahip çıkacağız” diyen Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyükşehir’in yönetim mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, muhtarlarımızı dahil edeceğiz. Eğer bunu yapmazsanız, şehrin büyük potansiyelini ıskalıyorsunuz. Ne kadar çok fikir, ne çok akıl işin girerse o şehrin potansiyelini o kadar fazla kullanmaya başlıyorsunuz. O nedenle kapıyı herkese açık tutmamız lazım. İkincisi, refahı adil olarak paylaştıracağız ve refahı büyüteceğiz. Refahı paylaşmakla ilgili yapacağımız birkaç uygulamadan söz etmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin harika bir uygulaması var. Süt Kuzusu adıyla yaptığı bu uygulamada, üreticiden günlük taze sütü alıp her gün 134 bin çocuğa ulaştırıyor. Bu sayıyı, 250 bin çocuğa çıkartacağız. Bir adım daha ötesinde Halk Süt olarak yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük süt ulaştıracağız. Halk Süt uygulamasını, sebze-meyve için de yapacağız. Halk Et uygulamasıyla da üreticimizden eti alıp aracısız tüketiciye ulaştıracağız. Halk Süt, Halk Gıda, Halk Et, Halk Ekmek, hatta Halk Balık uygulaması yapacağız. Öncelikle İzmir’in arka sokaklarındaki vatandaşlarımıza ucuz, sağlıklı gıda ulaştıracağız. İzmir’in refahını büyüteceğiz. İzmir’i Akdeniz kentleri arasında yine öncü bir konuma taşıyacağız. İzmir, hak ettiği yerde değil. Bu, son 15-20 yılın meselesi değil. 200 yıldır hak ettiği yerde değil. Onun öncesinde yüzlerce yıl, Akdeniz’in en güçlü liman kentiymiş. Biz, kaldığı noktadan iade-i itibar yapacağız.”