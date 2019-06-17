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Soyer ile Kaya arasında ‘Yıldırım’ tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:27 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a yönelik, “Biri gitmekte olanı, öbürü gelmekte olanı gösteriyor.

Soyer ile Kaya arasında ‘Yıldırım’ tartışması

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a yönelik, “Biri gitmekte olanı, öbürü gelmekte olanı gösteriyor. Gitmekte olanın pili, şarjı bitmiş” sözlerine, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan tepki geldi. Kaya, “Soyer, Sayın Binali Yıldırım'a karşı haddini aşan ifadeler kullanmış. Siyasi ahlaktan ve nezaketten yoksun bu kişiyi edepli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın önceki gün çıktıkları ortak yayında, sergiledikleri performansa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Tunç Soyer, “Biri gitmekte olanı, öbürü gelmekte olanı gösteriyor. Gitmekte olanın pili, şarjı bitmiş. Öbür tarafta coşku, heyecan ve kararlılık, özgüven var, bence mükemmel” dedi. Soyer’in açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan tepki geldi. Kaya, “İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sayın Binali Yıldırım'a karşı haddini aşan ifadeler kullanmış. Siyasi ahlaktan ve nezaketten yoksun bu kişiyi edepli olmaya davet ediyorum” dedi. Kaya, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Soyer'in Türkiye'nin son Başbakanı, Gazi Meclisin 28’inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a karşı kullandığı ifadeler, kendi kişiliğini ve siyasi kalitesini ortaya koymaktadır. ‘Zübük siyaset’ tarzına sahip politikacıların geçmişte kaldığına inanıyorduk. CHP'li Tunç Soyer'in açıklamalarını görünce siyaset kurumu adına hayıflanmamak mümkün değildir. Kendisine son sözüm, basitlik yapmayıp İzmir'in birikmiş sorunlarına eğilmesidir.”

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Soyer ile Kaya arasında ‘Yıldırım’ tartışması

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