Soyer: Kaynak için Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalacağız

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Soyer, büyükşehir belediyesinde bütçe sıkıntısını kaynak kullanımı ve bütçe disiplini ile aşmayı planladıklarını da açıkladı. "Kaynakların kullanımı konusundaki stratejik tercihimizi değiştireceğiz" diyen Soyer, bütçe disiplinini koruyacaklarını söyledi. Vatandaşın da dahil olacağı finansman modelleri üretmek istediklerini dile getiren Soyer, örnek olarak güneş enerjisi kooperatiflerini gösterdi.

Kaynak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil herkesin kapısını çalacaklarını dile getiren Soyer, "Biz kimseden lütuf, bahşiş beklemiyoruz. Biz İzmir'in hakkı olanı herkesten talep edeceğiz. O yüzde herkesin kapısına gideceğiz" diye konuştu.

Herkesin kapısına gideceğiz" dedi.CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, DW Türkçe'ye verdiği seçim özel röportajında, CHP'nin kalelerinden biri olarak görülen İzmir'in Ankara'dan bütçe almakta zorlandığı yönünde iddiaları değerlendirdi.

İzmir'e kız benzetmesi

Tunç Soyer, seçim yarışında İzmir'in adaylar tarafından bir kıza benzetilmesi ile çıkan cinsiyetçilik tartışmasını da değerlendirdi.

İzmir için "uyuyan bir güzel" benzetmesi yaptığını dile getiren Tunç Soyer, bu sözlerinin yazar Victor Hugo'dan alıntı olduğunu söyledi. İzmir'in adını örgütlü ilk kadın hareketi olan Amazonların kraliçesinden aldığını belirte Soyer, İzmir'in kadınların önde olduğu bir şehir olduğunu belirtti.

Tunç, daha önce yaptığı bir açıklamada "Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız" demişti. AKP'nin adayı Nihat Zeybekçi de "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" diye konuşmuştu.

Kentler ağı açılımı

Akdeniz çanağında bir işbirliği içerisine girmek istediklerini dile getiren Soyer, İzmir'in İskenderiye, Beyrut, Atina, Roma, Marsilya ve Barcelona ile birlikte çalışacağını söyledi.

İzmir'i global dünyanın güçlü bir aktörü haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Tunç Soyer, İzmir'in lider bir kent olmaması için hiçbir neden olmadığını savundu. İzmir'in 150-200 yıldır kan kaybettiğini söyleyen Soyer, İzmir'in layık olduğu yere gelmesi için iade-i itibar peşinde olduklarını dile getirdi.

Seçim özel röportajının tamamını videodan izleyebilirsiniz.

DW/ÖA,HT

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