HABER

Soyer, Zeybekci’yi taklit etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin ‘Zeybekci Çözer, İzmir’e Değer’ sloganını taklit etti.

Soyer, Zeybekci’yi taklit etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin ‘Zeybekci Çözer, İzmir’e Değer’ sloganını taklit etti. Soyer, Zeybekci sloganını sosyal medyada duyurduktan 1 saat 44 dakika sonra ‘Tunç Soyer İzmir’e Değer’ şeklinde bir slogan paylaştı.
Sokakta, toplantılarda İzmirlilerle bir araya gelen AK Parti ve CHP’nin adaylarının sosyal medya üzerindeki yarışı da sürüyor. Hemen her gün halka mesaj iletmek, çalışmalarını anlatmak ve projelerini aktarmak için sosyal medyayı kullanan büyükşehir belediye başkan adayları, sloganlarıyla da halkı etkilemeyi amaçlıyorlar. Bu amaçla da Zeybekci ve Soyer’in ekipleri, her gün yeni mesajlar, içerikler hazırlıyor, görsellerle de bunları destekliyor.
Dün de Nihat Zeybekci ekibi, Facebook ve Twitter’da “Zeybekci Çözer İzmir’e Değer” başlığıyla kampanya görseli paylaştı. Saat 13.25’teki bu paylaşımdan 1 saat 44 dakika sonra da Tunç Soyer için, “Tunç Soyer İzmir’e Değer” sloganını belirledi. Vatandaşlar, bu durumu “Soyer’in ekibinden taklit” olarak yorumladı.

Soyer, Zeybekci’yi taklit etti

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Bakan Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır"Bakan Akar: "PKK, PYD, YPG aynıdır"
Hindistan Başbakanı Modi’den Pakistan’a uyarıHindistan Başbakanı Modi’den Pakistan’a uyarı

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.