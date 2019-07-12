İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosuna yatırım onayı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, Üçyol-Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına 3 kez başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Beklenen onayın geldiğini belirten Soyer, "Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İmzadan sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız."

