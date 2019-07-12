Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro teşekkürü

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Birleşimin açılışında konuşan Soyer, Buca metrosu projesinin 2019 yılı yatırım programına alınmasını onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Soyer, bundan sonra Buca metrosunun yapım işine başlanacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı son oturumu da tamamlandı. Birleşimi açarken Buca metrosuna dair kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin 2019 yılı yatırım programına alınmasını onaylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Soyer, bundan sonraki süreçte metro yapımı işine başlayacaklarını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Buca metrosunun İzmir için önemli olduğunu, Cumhurbaşkanlığı oluru ile projenin yapım için önemli bir eşiği aşıldığını söyledi. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak İzmir'in menfaatine plan her konuda Büyükşehir Belediyesi'nin yanında ve arkasında duracaklarını kaydeden Hızal, "Bundan sonraki süreçte Buca metrosunun en hızlı şekilde tamamlanmasını diliyoruz ve bu sürecin takipçisi olacağız. Sizden ricamız, bu ve buna benzer konuların diyalog kapılarının açılarak yine bakanlık nezdinde onay bekleyen süreçlerin hızlanması adına kamuoyundan değil gerekirse meclis heyetiyle bilgilendirilerek yapılmasıdır. Ya da şehrimizi temsil eden milletvekilleriyle sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, onayın gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, bu onayın İzmirli için gerçekten hayırlı olduğunu kaydetti. MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise, "Buca metrosunun onaylanması güzel bir durum. Bundan sonra hep böyle olsun. Yarış seçim zamanıdır, şimdi yarış bitti, hizmet zamanıdır" diye konuştu

'ÖNEMLİ BİR İMZAYDI'

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise şunları söyledi:

"Metro fikrini ilk ortaya çıkaran gelişmeyi sağlayan Aziz Kocaoğlu'na, geleceğin İzmir'ini yaratacağını düşündüğümüz size, TBMM'de konuyu gündeme getiren tüm milletvekillerimize, söz konusu projeyi imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi Bucalılar adına sunuyorum. Bizim adımıza çok önemli bir imzaydı."

SOYER AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ İLE ANKARA'YA GİDECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir'in Ankara'da bekleyen projelerinin onaylanması için daha önce AK Parti'li isimlerle ilgili bakanlıklara gidecekleri yönünde konuştuklarını hatırlatarak, "Özgür Bey, Ağustos ayının başında 2-3 gün ayırırsanız bir randevu alacağız. Programı yapalım, hep beraber gidip kamp kuracağız" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Pınarbaşı bölgesinde kurmak istediği ESHOT garajı ve atölye projesi için hazırlanan imar planlarına yönelik muhtarlar, dernekler ve vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirdi. Tunç Soyer, bu konuda hassas davrandıklarını ancak bazen mecburiyetlerden dolayı karar almak zorunda olduklarını belirtti. İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonlarından gelen raporları, meclis gündeminde bırakan Soyer, tüm meclis üyelerinin farklı bir yer arayışı için önerilerde bulunmasını istedi.

SUNAY AKIN DA BÜYÜKŞEHİR'DE

Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğü görevini yıllarca yürüten Tuncay Ceylan'ı, danışman olarak görevlendirmesinin ardından; bu kez de şair, yazar, gazeteci, tiyatro oyuncusu Sunay Akın, danışman olarak atandı. Mecliste, 15 Temmuz darbe girişimi de lanetlendi.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü edeniyle, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programlara katılacak olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanacak. Toplu taşınma araçları, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00 ile 16 Temmuz saat 06.00 arasında ücretsiz olacak.