Soyer’den Dokuz Eylül Üniversitesindeki öğrenciler için resmi girişim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin binasını sağlamlaştırmak için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde fakültenin rektörlük binası olarak tasarlanan bir başka binaya taşınmasına karşı çıkmış ve bir imza kampanyası başlatmıştı. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de yazdıkları dilekçeyle destek istedi. Bunun üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı gönderen Soyer, "İzmir’in köklü üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesinin güzel sanatlar eğitiminin uygun fiziksel koşularda yürütülebilmesi adına, güzel sanatlar eğitimine uygun ve yıllardır öğrenci yetiştiren söz konusu yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güzel sanatlar öğrencilerinin eğitimlerine mevcut yerinde devam edebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü desteğin verileceği ve iş birliği yapılabileceği" ifadelerine yer verdi.