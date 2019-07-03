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Soyer’den Dokuz Eylül Üniversitesindeki öğrenciler için resmi girişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin binasını sağlamlaştırmak için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde fakültenin rektörlük binası olarak tasarlanan bir başka binaya taşınmasına karşı çıkmış ve bir imza kampanyası başlatmıştı.

Soyer’den Dokuz Eylül Üniversitesindeki öğrenciler için resmi girişim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin binasını sağlamlaştırmak için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde fakültenin rektörlük binası olarak tasarlanan bir başka binaya taşınmasına karşı çıkmış ve bir imza kampanyası başlatmıştı. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den de yazdıkları dilekçeyle destek istedi. Bunun üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı gönderen Soyer, "İzmir’in köklü üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesinin güzel sanatlar eğitiminin uygun fiziksel koşularda yürütülebilmesi adına, güzel sanatlar eğitimine uygun ve yıllardır öğrenci yetiştiren söz konusu yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güzel sanatlar öğrencilerinin eğitimlerine mevcut yerinde devam edebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü desteğin verileceği ve iş birliği yapılabileceği" ifadelerine yer verdi.

"Sanatın üretim alanlarını korumak görevimiz"
İş birliği ve destek tekliflerinin rektörlük tarafından olumlu karşılık bulmasını beklediklerini belirten Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimizin taleplerini yerine getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Taşınma nedeni şayet depreme karşı hassasiyet ise gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra fakülte binasını depreme karşı sağlamlaştırmak için gereken desteği verebiliriz. İzmir’in yeniden kültür ve sanatın yoğun olarak üretildiği bir şehir olmasını hayal ediyoruz. Bu doğrultuda kültür ve sanatının üretim alanlarını korumak ve yeni meydanlar açmak asli görevimiz."

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