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Soyer’den ’fotoğrafımı kaldırın çocuklarınızın resimlerini asın’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyedeki ofislere asılan fotoğraflarının çalışanların çocuklarının fotoğraflarıyla değiştirilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyedeki ofislere asılan fotoğraflarının çalışanların çocuklarının fotoğraflarıyla değiştirilmesini istedi. Tüm personele yazılı bir mesaj gönderen Soyer, "Temennim; çalışma odalarınızda benim fotoğraflarım yerine Ulu Önder Atatürk portresiyle birlikte sevgili çocuklarınızın fotoğraflarının asılı olmasıdır" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye hizmet binalarındaki çalışma odalarına görevdeki başkanların fotoğrafının asılması uygulamasına son verilmesini istedi. Tüm belediye personeline yazılı bir mesaj gönderen Başkan Soyer, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli çalışma arkadaşlarım, birlikte çıktığımız bu yolda karşılaştığımız en zorlu ve kritik anlarda ihtiyaç duyduğumuz şey İzmir ve İzmirlilerin geleceğine ilişkin karar veriyor olmanın sorumluluğunu hatırlatacak çocuklar olmalı; çünkü gelecek onların ve gerçekte aldığımız her bir karar onlara ait. Ben de bu süreçte arkamda bir çift mavi göz ve çocuklarımızın gözlerindeki hep var olmasını istediğim pırıltının sorumluluğu ile çalışmalarımı heyecanla sürdürüyorum. Bu vesileyle temennim, çalışma odalarınızda benim fotoğraflarım yerine Ulu Önder Atatürk portresiyle birlikte sevgili çocuklarınızın fotoğraflarının asılı olmasıdır. Bu güç ve ilham bize yeter."

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