Soyer’den Hükümete Depreme Karşı Birlikte Çalışma Çağrısı

Depremin ardından yürütülen çalışmaları üç başlıkta toplayan Soyer, “Bunlardan ilki arama, kurtarma çalışmasıydı. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama, Kurtarma, Sağlık (AKS) ekipleri hem AFAD ekipleri hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri olağanüstü bir çalışma yaptı ve 107 vatandaşımızı kurtardı. İkincisi, evleri yıkılan, hasar gören vatandaşların dışarıdaki hayatlarını koordine etmeye yönelik çalışmalardı. Depremin olduğu günün akşamı 259 çadır kurarak başladık bu çalışmaya. İlk anda sadece çadır ve battaniye peşinde koşmuştuk. Ama ondan sonra ihtiyaçlar çeşitlendi. Biz de o ihtiyaçları gidermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Orada da bir anda fark ettik ki olağanüstü büyük bir dayanışma var. Sadece İzmir’den değil, Türkiye’nin her yerinden yardım akıyor. Gördük ki en anlamlı çalışma bunun koordinasyonu, organizasyonu olacak. O nedenle en çok buraya konsantre olduk. Geldiğimiz noktada da çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gideriyor noktadayız” dedi.

Üçüncü başlığı yeni bir depreme hazırlık olarak tanımlayan Soyer, yaşanan depremin İzmir’de beklenen deprem olmadığını vurguladı: “Bu sadece bir uyarı aslında. 70 kilometre mesafede, denizde, üstelik de çok bilinmeyen bir fayın kırılmasıyla bu hasar ortaya çıktı. İzmir fayının bu şiddette kırılmasıyla ortaya çıkabilecek bir deprem çok daha büyük felaketlere yol açabilir. O nedenle hızla çözüm üretmek mecburiyetindeyiz. Biz Deprem Daire Başkanlığını, Toplum Sağlığı Daire Başkanlığını daha önceden kurmuştuk. Ama çok daha köklü tedbirler almamız gerektiği ortaya çıktı”.

“11 bini aşkın hanenin tamamı için kısa vadede ihtiyaçlarını giderecek çözüm ürettik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı depremzedelere yönelik yardımlarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “4 bin 239 ağır hasarlı, yıkılmış veya acilen yıkılması gereken yapımız var. 6 bin 929 da orta hasarlı binamız var. Yani yaklaşık 50 bin vatandaşımız şu anda evinde oturabilir durumda değil. Biz 4 bin 239 haneyle ilgili şu seçenekleri sunduk; Her bir aileye isterlerse beş aylık kira bedeli karşılığında 10 bin lirayı hesaplarına yatırmak, isterlerse Uzundere’deki dayayıp döşediğimiz konutlarımızı bir yıl kira bedeli almadan kullanmak. Hilton’daki 380 odayı da onların kullanımına açıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın paylaştığı, şu an itibariyle sayısı 203’e çıkan konutları da onların kullanımına açıyoruz. Kısacası 4 bin 239 aileyle ilgili kısa vadeli çözümü üretmiş durumdayız. 6 bin 929 ailemizle ilgili de meclise 35 milyon liralık acil yardım paketi getirdik. Her birine acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere beşer bin lira ödeyerek bir çare üretmiş oluyoruz. Geldiğimiz noktada 11 bini aşan hanenin tamamına dokunarak en azından kısa vadede ihtiyaçlarını giderecek çözümleri üretmiş olduk”.