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Soyer’den ilçe başkanlarıyla toplantı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Soyer’den ilçe başkanlarıyla toplantı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapatılan toplantıda Soyer’in, “Kongre süreci herkesin eksisi, artısı ve kusuruyla geride kaldı. 8 Şubat’a kırgınlar arkada bırakarak gidilsin. Kim seçilirse seçilsin uyumlu çalışacağım” dediği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve ilçe başkanlarıyla birlikte CHP İzmir İl Başkanlığında toplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve bazı il yöneticilerinin de bulunduğu toplantıda 26 ilçe başkanı katılım gösterdi. CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay’ın yerine ise vekilleri toplantıda bulundu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Soyer’in, “Kongre süreci herkesin eksisi, artısı ve kusuruyla geride kaldı. 8 Şubat’a kırgınlar arkada bırakarak gidilsin. Kim seçilirse seçilsin uyumlu çalışacağım” açıklamasını yaptığı aktarıldı. Soyer’in ayrıca, “8 Şubat’ta örnek bir kongre yapıp sonrasında yeni bir sayfa açacağız, birlikte yol yürüyeceğiz” dediği belirtildi. Soyer, konuşmasının ardından toplantıdan ayrıldı.

"CHP’ye yakışan bir şekilde kadrolarımızı belirleyeceğiz"
Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Yücel ise şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve yeni seçilen ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. İl kongremiz ve kurultayımız var. Bu kongreler sürecinin partimize, İzmir’e yakışan şekilde yapılmasını istiyoruz. CHP İzmir İl Örgütünün Türkiye siyasetine yön verecek şekilde olması için kadrolarımız belirlenirken istişare toplantısı yaptık. İl kongresinden sonra CHP İzmir Örgütünün kentteki tüm vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi, çözümler üretmesi, belediyelerle birlikte hareket edilmesinin gereğini konuştuk. 8 Şubat’ta CHP’ye yakışan bir şekilde kadrolarımızı belirleyeceğiz."

"Toplantımızda isim konuşulmadı"
Görevde olan başkanın potansiyel aday olduğunu söyleyen Yücel, "Bu kongre için değil genel olarak böyledir. Toplantımızda isim konuşulmadı. Bu doğru da değil. Biz partimizin iktidara yürüyüş yolunda iktidara taşıyacak kriterleri, nitelikleri konuştuk ve tartıştık. Belli çerçeveler konusunda mutabakat sağladık. 10 günlük süreci birlikte yaşayacağız. Tüm samimiyetimle şunu söyleyeyim, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve ilçe başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, samimi ve verimli oldu. Bu toplantıların partimizi güçlendireceğine inanıyorum. Bu görevler ülkemize hizmet için yapılıyor" diye konuştu.

Soyer’den ilçe başkanlarıyla toplantı

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