Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Kırkpınar tarafından Soyer’e Kutadgu Bilig kitabı ve oltu taşlı tespih hediye ederken, Başkan Soyer “İyilik yapmaya devam edeceğiz” yorumunda bulundu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kırkpınar, Soyer’e Kutadgu Bilig kitabı ve oltu taşlı tespih hediye etti. Ziyarette konuşan Soyer, “İYİ Parti ve CHP, seçim döneminde İzmir’de demokrasinin en güzel örneğini ortaya koydu. Türkiye için çok hayırlı bir iş yapıldı. Bundan sonra da iyilik yapamaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretten dolayı İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’ye örnek olacak bir kampanya dönemi yaşadık birlikte. Genel başkanların genel merkezde yaptıkları anlaşma çok değerliydi ama asıl mesele onun illerde, ilçelere nasıl uygulanacağıydı. İYİ Parti İl Başkanımız ve yönetim kurulu büyük bir içtenlikle bu ittifakı ete kemiğe büründürdüler. Diliyorum ve biliyorum ki bu ittifak sadece kampanya dönemi ile sınırlı olmayacak. Bu birlikteliği ileriye taşıyacağız. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey bu dönemde demokrasi” diye konuştu.

“İyi şeyler yapmaya devam edeceğiz”

Soyer’e yeni görevinde başarılar dileyen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i makamında tebrik etmek için ziyarete geldik. Bayram günü bir aradayız. Gerçekten İYİ Parti-CHP işbirliğiyle Türkiye genelinde çok özverili ile bir kampanya sürecini tamamladık. Bunu da zaferle taçlandırdık. CHP’yi desteklediğimiz yerlerde hakla kazanılmış ilçe belediye başkanlıkları var. Büyükşehirde tarihi rekor da Sayın Tunç Soyer başkanımıza nasip oldu. Bundan sonraki süreçte bu işbirliğinin devam etmesi yönünde inançlıyız. Kalbimizden geçen de budur. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir süreçte bir araya gelerek iyi şeyler başardık bundan sonra da iyi şeyleri yamaya devam edeceğiz.” Kitap ve oltu taşı hediye etti

Göreve geldikten sonra yaptığı çağrıda çiçek yerine Gültepe Kütüphanesi’ne kitap bağışı yapılmasını isteyen Soyer, toplanan kitapların 1 hafta sonra kütüphaneye ulaştırılacağını belirtti. Getirdiği hediyeler için Kırkpınar’a teşekkürlerini sunan Soyer, “Başkanımın felsefi derinliğini ve hayata bakışını gösteren bir hediye getirdi bana. Kutadgu Bilig ve Erzurum oltu taşından çok güzel bir tespih. Bende olmayan bir kitaptı merak ediyordum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Spor yapmış oluyorum”

Makam aracı olarak bisiklet kullanmayı tercih eden Soyer, vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını belirterek, “Her an ulaşılabilir erişilebilir bir başkan görmüş oluyorlar. Bunun çocuklara ve gençlere de örnek olmasını diliyorum. Bisiklet kullanımın yaygınlaşmasına örnek olacak. Ben de spor yapmış oluyorum” dedi. “Zaferi kazanacağız”

Sığacık koyunda kurulmak istenen orkinos çiftliği için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile şirket yetkililerince geçen 27 Aralık’ta yapılmak istenen ancak tepkiler üzerine gerçekleştirilemeyen halkın katılımı toplantısının 25 Nisan Perşembe günü yeniden yapılacak olmasına tepki gösteren Soyer, “8 yıl sürdü o çiftliğin, o körfezden çıkması için verdiğimiz mücadele. Orayı terk etmeleri gerektiğine dair mahkeme kararı aldık ama bitmiyor mücadele. Onlar da terk etmek istemiyorlar. Yine ÇED raporu almak için girişimde bulunmuşlar ama bizim elimiz çok sağlam mahkeme kararı nedeniyle. Uzun sürmeden zaferi kazanacağız. Meydanı bırakmayacağız” açıklamasında bulundu. İstanbul’dan kafile, Soyer’le fotoğraf çektirdi

Başkan Soyer ve İYİ Parti heyetinin hatıra fotoğrafı çekimi sırasında, İstanbul’dan İzmir’e 23 Nisan kutlamalarını takip etmek üzere gelen kafile Başkan Soyer ile sohbet etti. Soyer’e “Size İmamoğlu’nun selamını getirdik” diyen kafile, Soyer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı

Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı

Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı

Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı

Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı

Soyer’den “İyilik yapmaya devam edeceğiz“ mesajı