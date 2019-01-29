Soyer’den Kocaoğlu’na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer Kocaoğlu’na "Sizsiz bu iş olmaz” derken, Kocaoğlu da, "Hep birlikte çalışıp başaracağız” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu, eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret etti. Kocaoğlu tarafından başkanlık girişinde karşılanan Soyer çifti, Kocaoğlu’nun eşi Türkegül Kocaoğlu’na iletilmek üzere çiçek takdim etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Kocaoğlu, “Hayırlı uğurlu olsun. Hep birlikte çalışıp başaracağız. İzmir’de hedefimiz partimizin iktidarını sürdürmek. Umarım 2014’teki gibi olmaz. 2009’daki gibi bir başarıyı harç vurup, birlik ve beraberlik içerisinde örgütü harekete geçirip hedefe kilitleyip süreyi iyi değerlendirip çalışmamız gerekiyor. Örgütün ve İzmirlilerin sağduyu ile hareket edeceğini ve büyük bir başarı ile 31 Mart akşamı yerel seçimleri tamamlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi çalışmalarımızı sahada sürdüreceğiz. Bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu değil. Bir yerden aday olmamız da söz konusu değil. Biz partimizde yıllardan beri nasıl çalışıyorsak öyle çalışmaya devam edeceğiz. Her desteği vereceğiz. İzmir’in geleceği için yaşam biçimi ve CHP’nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez” diye konuştu.