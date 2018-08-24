HABER

SOYGUN ANI KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

SOYGUN ANI KAMERADA; FAST FOOD RESTORANI ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN SOYULDU İSTANBUL SOYGUN ANI KAMERADA; FAST FOOD RESTORANI ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN SOYULDU Haber-Kamera: Murat SOLAK-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Bağcılar'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu.

SOYGUN ANI KAMERADA; FAST FOOD RESTORANI ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN SOYULDU İSTANBUL SOYGUN ANI KAMERADA; FAST FOOD RESTORANI ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN SOYULDU Haber-Kamera: Murat SOLAK-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Bağcılar'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu. Polis tarafından yakalanan soyguncunun 13 bin lira aldığı öğrenildi. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bağcılar İnönü Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan fast food restoranında sabah saatlerinde yüzü maskeli silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Restoran çalışanlarının alarma basmasının ardından polis ekipleri olay yerine giderek silahlı soygun yapan şüpheliyi caddede yaşanan kısa kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Engin G. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında soygunda kullandığı maske, tabanca ve restorandan aldığı 10 bin lira bozuk 3 bin lira da kağıt para ele geçirildi. Polis ekipleri Engin G.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığından suç kayıtları olduğunu belirlendi. Öte yandan şüpheli Engin G.'nin 3 yıl önce aynı restoranda kısa bir süre çalıştığı çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Engin G.'nin Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. SOYGUN ANI KAMERADA Engin G'nin silahla içeri girmesiyle başlayan görüntülerde temizlik yapan çalışan zorla içeri götürülüyor. Kasada bekleyen görevliye de silah doğrultan Engin G., içeri giriyor. Yaklaşık 3 dakika sonra Engin G., para dolu poşetle dışarı çıkıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu (2)Barajda kaybolan kişinin cesedi bulundu (2)
İntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandıİntihara kalkıştı, kaçtı, biber gazı sıkılarak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.