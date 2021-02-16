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Dinlene dinlene soydular

16.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Eskişehir kent merkezinde elektronik ürünler satan bir dükkâna giren ve rahat tavırları ile 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsızların kendi aralarında kavga etmesi, sigara molası vermesi pes dedirtti.

Eskişehir kent merkezinde elektronik ürünler satan bir dükkâna giren ve rahat tavırları ile 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsızların kendi aralarında kavga etmesi, sigara molası vermesi pes dedirtti. Olayın ertesi günü bir diğer esnafın da iş yeri kapısının zorlaması bölgede tedirginlik oluşturdu.
İstiklal mahallesinde bulunan Reşadiye Esnafı Sokak üzerindeki dükkânlar adeta hırsızların hedefi haline geldi. Geçtiğimiz 8 Şubat Pazartesi günü elektronik ürünler satan Halil Atalay’ın iş yeri iki kişi tarafından soyuldu. Kimliği belirlenemeyen hırsızlar iş yerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde ürün ve kasadan bir miktar para çaldı. Havanın karanlık oluşu ve soyguncuların kar maskesi ile eldiven kullanması eşkâl tespitini zorlaştırdığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki hırsızın dükkâna girdiği, rahat tavırlarla istediklerini aldığı, bir ara tartıştıkları, hatta bir hırsızın kapının önünde sigara molası verdiği görünüyor. Sokağın şehir merkezinde olmasına rağmen hırsızların bu kadar rahat istediklerini aldıktan sonra oradan uzaklaşması ise Halil Atalay ile beraber bölgedeki esnafı asıl düşündüren konu oldu.
Halil Atalay daha durumun üzüntüsünü yaşarken, bu sefer de karşı komşusunun da dükkân kapısının zorlandığını öğrendi. İki günde hırsızların adeta cirit attığı bir yer haline gelen sokaktaki esnaf sokağa çıkma kısıtlaması devam eden saatlerde bölgede daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.

“15 bin TL civarında zararlarımız oldu”
Olayın nasıl geliştiğini anlatan esnaf Halil Atalay, hırsızların çok rahat bir şekilde dükkânını soyduğunun altını çizerek, nelerin çalındığına dair bilgi verdi. Atalay, “Pazartesi günü sabah 08.30’ta dükkânı açmaya geldiğimizde kapının açık olduğunu gördük. 155’e aradık. Polis ekiplerini çağırdık. Dükkânıma hırsız girdiğini belirttik. Hemen akabinde memur arkadaşlar, arkasında olay inceleme ekibi geldi. Güvenlik kamerasının görüntülerine detaylı baktığımızda hırsızların yüzüne kar maskesi, ellerinde eldiven olduğunu gördük. Parmak izi alınamadı, sokakların karanlık olmasından dolayı kamera kayıtları hepsi siyah-beyaz çıkmış. Yaklaşık yarım saat içinde kalmışlar. Bizim burada grup priz, pil, aşağıda bakır kablomuz vardır. Onları götürmüşler. Onun haricinde kasada bir miktar nakit para vardır. O parayı almış. Onun haricinde benim koleksiyon olarak kullandığım eski tuşlu cep telefonlarım vardı. Tamir için bırakılan cep telefonları vardır. Onları götürmüşler. Bize yaklaşık 10-15 bin TL civarında zararlarımız oldu bu arkadaşların” dedi.

“Hırsızlık esnasında sigara molası verdi, arkadaşıyla kavga etti”
Hırsızların deyim yerinde ise ellerini kollarını sallayarak istediklerini aldığını belirten Halil Altay, yarım saatte soygunu tamamladıklarını, bu süre zarfında dışarı çıkıp sigara molası bile verdiklerini aktardı. Hırsızlık mağduru Altay; “Onlar sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler. Sokaklarda bekçi yok, polis yok, sokaklar karanlık. Bunlar içinde yaklaşık 30 dakika iş yerimizde kalmışlar. O kadar rahatlarmış ki maskesini indirip kapının önünde sigara içmiş. Buradan 06.33’te çıkıyorlar. 10 dakika sonra geri gelip unuttukları bir poşeti geri alıyorlar. İş yeri içinde 2 hırsız arasında bir tartışma oluyor. Diğeri valiz getirmişler. Yakınlarında bir araçları olması lazımdır. Valize aşağıdan kablolar doldurmuşlar. Arkadaşına sinirlenip kızıyor, trip atıyor. Çevredeki kameralar yetersiz. Görüntüler siyah-beyaz. Eşkâlleri belirleyemiyor, MOBESE’lere yansımamış, bulunamıyorlar” diye konuştu.

Hırsız bir gün sonra karşı dükkânının kapısını zorladı
Olayın üzerinden bir gün sonrasında Halil Altay’ın karşı komşusu olan ve mobilya mağazasının kapısını zorlanması üzerine konuşan Seyit Ahmet Ayık, kapıdaki asma kilidi ve kapıyı zorladıklarını, ama açamadıklarını ifade etti. Kapıda levye izlerinin çok net belli olduğu gözlendi. Ayık ve Altay yaşadıkları olay üzerine çevre esnafı uyardıklarını belirtti.

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