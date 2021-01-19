Soygun girişiminde kullanılan araç terk edilmiş halde bulundu

Silivri’de meydana gelen kuyumcu soygunu girişiminde kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulundu.

Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde kuyumcuya silahı ve elindeki sopayla giren Mert Y. isimli şahıs, iş yeri sahibi Serdar U.’dan altınları torbaya doldurmasını istemişti. Altın dolu poşeti alan zanlı, dükkandan çıkmak üzereyken ruhsatlı silahını alan kuyumcu Serdar U., iki el ateş etmiş ve soyguncu yaralanmıştı. Zanlının üst aramasında araç anahtarı bulan Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm sokak, cadde ve araç park edilebilecek noktaları ablukaya alan Silivri polisi, Fatih Mahallesi Mektep Sokak üzerinde park halindeki bir araçtan şüphelendi. Yapılan incelemelerde, aracın kiralık ve plakaların sahte olduğunu tespit edildi. Zanlının cebinden çıkan anahtarla da uyum sağlama üzerine araç yediemin otoparkın çekildi.

Öte yandan, yaralı halde hastaneye kaldırılan zanlının, tedavisinin devamı için İstanbul’da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

