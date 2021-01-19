Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandı, o anlar kamerada

Esenyurt’ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, dün akşam 17:00’da Pınar Mahallesi 1495 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, telefon dükkanına giren bir şüpheli, önce işyeri sahibine müşteri gibi davranarak birkaç cep telefonunun özelliğini ve fiyatını sordu. İçeride cep telefonlarının olduğunu öğrenen şüpheli dükkandan ayrıldı. Zanlı, kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte tekrar iş yerine geldi. İddiaya göre zanlılar işyeri sahibine silah doğrultarak dükkandaki cep telefonlarını ve paraları istedi. Dükkan sahibinin karşı koyması üzerine arbede yaşandı. Arbede sonrası kaçan 2 şüpheliden birisi çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Yakalanan şahsı darp eden esnaf ve çevredeki vatandaşlar soyguncuyu polis ekiplerine teslim etti. Zanlıların kaçma anı ve birinin yakalandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.