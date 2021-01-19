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Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandı, o anlar kamerada

19.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı.

Esenyurt’ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Olay, dün akşam 17:00’da Pınar Mahallesi 1495 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, telefon dükkanına giren bir şüpheli, önce işyeri sahibine müşteri gibi davranarak birkaç cep telefonunun özelliğini ve fiyatını sordu. İçeride cep telefonlarının olduğunu öğrenen şüpheli dükkandan ayrıldı. Zanlı, kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte tekrar iş yerine geldi. İddiaya göre zanlılar işyeri sahibine silah doğrultarak dükkandaki cep telefonlarını ve paraları istedi. Dükkan sahibinin karşı koyması üzerine arbede yaşandı. Arbede sonrası kaçan 2 şüpheliden birisi çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Yakalanan şahsı darp eden esnaf ve çevredeki vatandaşlar soyguncuyu polis ekiplerine teslim etti. Zanlıların kaçma anı ve birinin yakalandığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Karşı koydum ve içeride arbede yaşandı”
O anları anlatan dükkan sahibi, “İş yerinde oturuyordum. Bir baktım içeriye biri girdi telefon sordu bana bende var dedim. 5 dakika sonra iki kişi olarak geri geldiler. İçeriye silahla girip “Çıkar paraları, telefonları” dedi. Bende karşı koydum ve içeride arbede yaşandı. Bir tanesini iş yerinde içeriye sıkıştırdım diğeri ise tezgah üzerindeki telefonları aldı ve kaçmaya başladı. Sonra peşinden koşarak hırsızı yakaladım. Diğeri ise geldiğimizde kaçmıştı. Sanırım silah kuru sıkıydı ancak 3-4 el ateş etti. Para alamadılar ama, telefon olarak zararım var” dedi.
Kaçan soyguncu ise Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından çaldığı telefonlarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan zanlıların, 15 Ocak’ta başka bir telefoncuyu soyduğu öğrenildi.

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