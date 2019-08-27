Soygun şüphelilerine 'arkandayız' desteği

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, beş gün arayla iki marketten 5 bin 600 liralık soygun yapan M.Ö., Ü.Ö ve Ü.E.T. polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir yakınları "Arkandayız oğlum" diye seslenirken, bir şüpheli ise görüntü çeken gazetecilere, "Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim" diye seslendi.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'ndeki bir market, 5 Temmuz'da silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Bu olaydan 5 gün sonra 10 Temmuz'da ise Fevzi Çakmak Mahallesi yine silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. İki markette toplam 5 bin 600 lira gasp edilirken, şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. İlçedeki 240 iş yeri ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, iki olayda da kırmızı renkli bir motosiklet kullanıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olması nedeniyle polis, kullanılan motosikletin marka ve modeline yönelik 300 motosikleti inceledi. Motosikletin plakasından şüphelileri tespit eden ekipler baskın yaptı. Kepez'de bir adrese yapılan baskında M.Ö., Ü.Ö. ve Ü.E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada soygunda kullandıkları belirlenen kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermiler, soygun anında giydikleri kıyafetler, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'silahlı yağma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir yakınları, "Arkandayız oğlum" diye seslendi. Bir şüpheli ise görüntü alan gazetecilere, "Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

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