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  4. Soyguna gelmişlerdi... Taş yağmuruna tutuldular! O anlar kamerada

Soyguna gelmişlerdi... Taş yağmuruna tutuldular! O anlar kamerada

20.03.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de yaşanan bir olay ilginç anlara sahne oldu. 4 hırsız, bir bilişim mağazasına soyguna gelmişti. Ancak kepengi kırdıklarında alarmın çalmasıyla fark edildiler. Bunun üzerine hırsızları gören binadaki bir kişi üstlerine taş fırlatınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Sonrasında hırsızlar geldikleri araca binerek apar topar olay yerinden uzaklaştı. İlginç anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Kağıthane'de yaşanan bir olay şaşkınlık yarattı. Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı yaşanan olayda hafif ticari araçla gelen eldivenli, şapkalı ve maskeli 4 kişi, bilişim şubesinin kepengini açmaya başladı. Şahıslar, soygun yaparken bir anda mağazanın alarmı çalmaya başladı. Sesler üzerine binanın en üst katındakiler, dışarıya çıkıp hırsızları fark etti. Bunun üzerine soygunculara taş fırlatmaya başladılar. Birkaç taş parçasından sonra neye uğradığını şaşıran hırsızlar, geldikleri araca binerek apar topar kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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YÜZLERCE ARAÇ SORGULANDI, TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda plakanın belirlendi ancak plakanın Küçükçekmece’den çalıntı olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda aynı araca ait yüzlerce plaka sorgulayan polis, aracın orijinal plakasını da tespit etti ve sahibinin ise emniyette 10 adet suç kaydı bulunan İ.S. (35) olduğu belirlendi. Şüphelinin ise çalışmalar çerçevesinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı. (İHA)

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İstanbul Kağıthane

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