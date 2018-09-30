HABER

Soyguncu uzman çavuşa koğuşta gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:42 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), silahla girdiği döviz bürosundaki kasadan 14 bin lira çalan uzman çavuş Onur Keskin, koğuşuna düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Soyguncu uzman çavuşa koğuşta gözaltı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), silahla girdiği döviz bürosundaki kasadan 14 bin lira çalan uzman çavuş Onur Keskin, koğuşuna düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan Keskin'in, askeriyeyle ilişiğinin kesileceği belirtildi.
Olay, Lefkoşa'daki döviz bürosunda meydana geldi. Elinde silahla büroya giren kişi, kasadaki 14 bin lirayı çalıp, kaçtı. Döviz bürosu sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, araştırma başlattı. Soygunu gerçekleştiren kişinin, askeri birlikte uzman çavuş olarak görev yapan Onur Keskin olduğu belirlendi. Askeri makamlarla iletişime geçen polis ekipleri, Keskin'in koğuşuna baskın yaptı. Gözaltına alınan Onur Keskin, suçunu itiraf ederken, çaldığı parayı eğlence mekanlarında harcadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Keskin, tutuklandı. Mahkemeye heyeti, soruşturmanın sürdürülmesine de karar verirken, Onur Keskin'in askeriyeyle ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Altın eksperinin bayılma numarasını polis bozduAltın eksperinin bayılma numarasını polis bozdu
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralıHafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.