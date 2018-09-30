Soyguncu uzman çavuşa koğuşta gözaltı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), silahla girdiği döviz bürosundaki kasadan 14 bin lira çalan uzman çavuş Onur Keskin, koğuşuna düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan Keskin'in, askeriyeyle ilişiğinin kesileceği belirtildi.

Olay, Lefkoşa'daki döviz bürosunda meydana geldi. Elinde silahla büroya giren kişi, kasadaki 14 bin lirayı çalıp, kaçtı. Döviz bürosu sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, araştırma başlattı. Soygunu gerçekleştiren kişinin, askeri birlikte uzman çavuş olarak görev yapan Onur Keskin olduğu belirlendi. Askeri makamlarla iletişime geçen polis ekipleri, Keskin'in koğuşuna baskın yaptı. Gözaltına alınan Onur Keskin, suçunu itiraf ederken, çaldığı parayı eğlence mekanlarında harcadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Keskin, tutuklandı. Mahkemeye heyeti, soruşturmanın sürdürülmesine de karar verirken, Onur Keskin'in askeriyeyle ilişiğinin kesileceği öğrenildi.

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