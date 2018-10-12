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Soyguncular didik didik arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

ADANA'da bankadan para çeken vatandaşları soymak isteyen 1'i kadın 2 şüpheli, polislerin geldiğini görünce kaçtı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bankadan para çeken vatandaşları soymak isteyen 1'i kadın 2 şüpheli, polislerin geldiğini görünce kaçtı. Polis, bölgede şüphelileri yakalamak için çok detaylı arama yaptı. Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, başka araçtan çaldıkları plakayı kendilerine ait otomobile takan 1'i kadın 2 kişi, bankadan para çeken kişileri izlemeye başladı. Bu sırada bankadan 100 bin lira çeken bir vatandaşın otomobilini takip etmeye başlayan şüpheliler, soygun yapmak istedi. Şüpheliler bir süre ilerledikten sonra sürücüsünün park edip yanından ayrıldığı aracın camını kırdı. 1'i kadın 2 şüpheli otomobilde parayı bulamayınca, torpido gözündeki tabancayı çaldı. POLİS ALARMA GEÇTİ Bir süre sonra aracının başına gelen sürücü, tabancasının çalındığı görünce polisi aradı. Bunun üzerinde çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin uzun süre bankanın önündeki vatandaşları izlediğini tespit edince alarma geçti. Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın çalıntı plakayla dolaştığını da saptayan polis, tüm kaçış noktalarında tedbir aldı. Otomobilin Sarıhamzalı Mahallesi'nde görülmesi üzerine polisler, bu bölgede yoğunlaştı. Bu sırada polisler, araçta bulunan 1'i kadın 2 kişinin de kimlikleri tespit etti. Kısa süren aramaların ardından şüpheliler polis tarafından sıkıştırıldı. Ekipler, kaçan otomobilin lastiklerine ateş açtı. Aracın ön lastiğinin parçalanması üzerine şüpheliler otomobili terk ederek kaçmaya başladı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri ise şüpheliler saklanabilecekleri yerlerde detaylı arama yaptı. Özellikle metruk bina ve çalıların arasında arama yapan ekipler, silahlarını çekerek çevreyi didik didik aradı. Şüpheli otomobil ise incelenmek üzere emniyet binasına götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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